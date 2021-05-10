Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится. Об этом 10 мая сообщил американский лидер во время выступления в Белом доме.

«Я буду встречаться с … Путиным», — сказал он, отвечая на вопрос сотрудника СМИ о том, причастна ли к взлому компании Colonial Pipeline Россия.

По его словам, доказательств причастности России к данному инциденту у США пока нет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министерство транспорта США ввело в ряде американских штатов в связи с кибератакой на трубопроводную компанию Colonial Pipeline режим региональной чрезвычайной ситуации.

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