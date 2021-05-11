В среду, 17 апреля, президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с членами правительства РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Совещание Владимира Путина с членами правительства

Началось совещание с обсуждения текущей ситуации в зоне паводков. Президент отметил, что в этом вопросе удалось объединить усилия государства, общества и бизнеса.

В плотной связке, отметил Путин, работают органы федеральной и региональной власти. Главы МЧС и Минстроя лично посетили все регионы с тяжёлой паводковой ситуацией, осмотрели подтопленные территории, выслушали местных жителей.

Ранее Путин дал поручение ежедневно докладывать ему об обстановке в зонах подтопления.

Глава государства сообщил, что в постоянном взаимодействии с людьми работают и губернаторы региона, а пострадавшим жителям помогают также общественные объединения и представители бизнеса.

В целом Путин положительно оценил работу губернаторов. Подчеркнул, что понимает их усталость, но требует безусловно уважать всех людей — несмотря на их позицию по предложенным властями мерам.

«Чуть попозже, когда вода будет сходить, мы соберёмся в ещё более широком составе — вместе с руководителями муниципалитетов — и обсудим вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и жилья», — сообщил президент.

Чем больше кадров, тем качественнее медицина

Второй темой для обсуждения стало развитие медицинской отрасли. В стране удалось переломить ситуацию 90-х годов прошлого века, когда «идти в медицину» перестало быть престижно для молодёжи. В результате возник критический дефицит кадров — особенно в небольших городах и сёлах.

Теперь ситуация меняется. Доходы медработников растут, больницы и профильные вузы оснащают всем необходимым, развивается медицинская наука.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Молодёжь снова идёт учиться в медицинские вузы. Государство же идёт навстречу: цифры приёма в вузы на бюджет увеличены на 21%. При этом более 86% целевого приёма студентов приходится на вузы Минздрава. Следующий шаг — принимать и обучать больше специалистов среднего звена.

Также Путин сообщил, что среди студентов-медиков стало популярно волонтёрство — сегодня оно объединяет более 58 тысяч студентов.

Полёт «Ангары» — только начало

Космос становится ближе. В стране буквально с нуля создан космодром Восточный, с него уже успешно запустили тяжёлую ракету-носитель «Ангара». Эти проекты, сказал Путин, открыли перед Россией новые возможности в развитии науки и покорении космоса.

Новая «Ангара» позволяет выводить на любые орбиты уже существующие, а также разрабатываемые космические аппараты — научного, экономического и военного значения. Тем самым Россия укрепляет собственный технологический суверенитет, обеспечивает себе независимость в будущем покорении космоса.

Владимир Путин напомнил, что в 2024 году в стране начинается работа по формированию российской орбитальной станции. Закончить работы планируют к 2030-му, а полностью сформировать станцию — к 2032 году.

Новые технологии и газификация СНТ

Также глава государства и члены правительства обсудили вопрос внедрения отечественного программного обеспечения в разных секторах экономики. По плану, в рамках нацпроекта «Экономика данных» до 80% предприятий перейдут на использование российского ПО.

С докладами по теме выступили министр цифрового развития Максут Шадаев и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Владимир Путин отметил, что индустрия IT в стране развивается на основе саморегуляции — государство и бизнес общаются и работают на равных.

Еще одной темой совещания стала программа социальной газификации. Она уже показала свою успешность, получила позитивные отклики россиян. В рамках послания Федеральному собранию — 2024 Владимир Путин заявил, что программу решено распространить на дома в садовых товариществах.

По словам главы государства, выяснилось, что около полутора миллионов человек постоянно живут в домах в СНТ. Теперь они смогут получить постоянный доступ к топливу.