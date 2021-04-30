Анастасия Степанова, 30 апреля 2021, 09:02 — REGNUM Слияние «ТАИФ» с «Сибур Холдингом», о котором официально объявили в конце апреля 2021 года, вызвало большой интерес у жителей Татарии. Он в основном обоснован тем, что «говоришь «ТАИФ» — подразумеваешь семью Минтимера Шаймиева», которого после ухода с поста главы Татарии называли одним из самых дорогих пенсионеров РФ. Семью, которая по итогам 2019 года входила в топ-3 самых богатейших кланов России, заняв места сразу за Гуцериевыми и Ротенбергами. Ходят слухи, что в новую компанию, которую планируется создать на базе «Сибура», войдут не все активы «ТАИФ». Поговаривают, что на «ТАИФ-НК» и автозаправки засматривается другой гигант нефтехимического рынка. ИА REGNUM выяснило, что останется у сыновей бывшего главы Татарии, а ныне госсоветника РТ Минтимера Шаймиева после слияния и какие активы в целом есть у одной из богатейших семей России.

Нефть
Нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM

Для справки:

Минтимер Шаймиев родился в январе 1937 года. В 1969—1983 годах был министром мелиорации и водного хозяйства ТАССР, с 1983 года был первым замглавы Совета министров ТАССР, а в 1985—1989 годах председателем Совета министров ТАССР. Председателем Верховного совета ТАССР избран в 1990 году, а в июне 1991 года стал первым главой Татарии. В 1994—2001 годах был членом Совета Федерации. В 2005 году был наделён полномочиями главы республики, которые истекли в марте 2010 года. Пост главы Татарии с того момента занимает Рустам Минниханов, который до этого был в должности премьер-министра республики. Минтимер Шаймиев с 2010 года является государственным советником республики. В 2010 году сообщалось, что его ежемесячная пенсия составляет 352 тыс. рублей, а после ухода с занимаемой должности ему была положена единовременная выплата — 4,4 млн рублей. Сыновья Шаймиева — бизнесмены. Братья Айрат и Радик Шаймиевы вошли в рейтинг Forbes как одни из самых богатых бизнесменов РФ в 2021 году. Так, Айрат занял 91-е место с состоянием $1,4 млрд, а член совета директоров ОАО «ТАИФ» Радик Шаймиев — 98-е место с состоянием в $1,3 млрд. По итогам 2019 года семья Шаймиевых тем же изданием была включена в топ-3. Состояние оценили в $2,8 млрд против $2,48 млрд годом ранее.

О слиянии с «Сибуром»

«ТАИФ» ведёт свою историю с создания в 1990 году внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань». На сегодня в группу входят почти 30 компаний из разных отраслей экономики, в том числе — нефтегазопереработки, нефтехимии и энергетики. В отдельную группу выделена управляющая компания. В составе АО «УК «ТАИФ» — ещё 11 «дочерних» юрлиц. В числе активов группы — «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «ТАИФ-НК АЗС» и другие.

28 апреля 2021 года в компании прошло заочное годовое общее собрание акционеров, в рамках которого подвели итоги работы за 2020 год. Сальдированная выручка от продажи продукции, товаров и услуг группы за ковидный год составила 581,7 млрд рублей. В бюджеты разных уровней было отчислено 44,1 млрд рублей, в бюджет Татарии — 9,1 млрд рублей. Доля группы в общем объёме производства РФ составила: по каучукам — 64%, по пластикам — 28%. В то же время группа остается единственным в России производителем поликарбонатов, сэвилена и ряда других востребованных видов полимерной продукции.

Минтимер Шаймиев
Минтимер Шаймиев
Government.ru

Общему собранию предшествовало официальное заявление, сделанное 23 апреля. При участии замглавы правительства РФ Александра Новака прошла церемония начала объединения нефтегазохимических бизнесов ПАО «Сибур Холдинг» и АО «ТАИФ».

Новак заявил, что это позволит занять «существенную долю на быстрорастущем мировом рынке нефтехимической продукции».

В официальном пресс-релизе «Сибура» сообщалось, что на его базе будет создана новая компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат 15% взамен на контрольный пакет акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет «может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией». Впереди — прохождение корпоративных процедур и получение регуляторных согласований. Если всё пройдёт гладко, то стороны рассчитывают завершить слияние к концу 2021 года.

Для справки:

Председателем совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» является Леонид Михельсон — глава правления ПАО «НОВАТЭК», а также №5 в списке Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2021». Его состояние оценили в $24 900 млн. Издание уточняет, что бизнесмену принадлежат следующие активы: «Новатэк» — 24,03%, «Сибур» — 35,98%.

Позднее появились сведения, что в контур компаний, которые идут на слияние, не входят «ТАИФ-НК» и автозаправки. ТАСС со ссылкой на источник 28 апреля сообщил, что компания «Татнефть» готова рассмотреть предложение о покупке нефтеперерабатывающего завода «ТАИФ-НК», если таковое к нему поступит.

Сегодня АО «ТАИФ-НК» объединяет нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков.

Вернёмся к собственникам «ТАИФ», которым обещают 15% в новой фирме взамен на контрольный пакет. Крупнейшими бенефициарами называют сыновей Минтимера Шаймиева — Радика и Айрата, а также топ-менеджеров «ТАИФ» — Альберта Шигабутдинова и Рустема Сультеева. Айрат Шаймиев — гендиректор компании «Татавтодор» — в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021» занял 91-е место с состоянием $1400 млн, а член совета директоров ОАО «ТАИФ» Радик Шаймиев — 98-е место с состоянием $1,3 млрд. Какой процент в «ТАИФ» принадлежит семье Шаймиевых, официально не раскрывается. В 2014 году общая доля братьев и дочери одного из них — Камили составляла около 25%. Газета «Коммерсантъ» сообщает, что с тех пор доли Радика и Айрата Шаймиевых увеличились. Журнал Forbes отмечает, что в период, когда главой республики был Минтимер Шаймиев, группа ТАИФ и стала акционером крупнейших предприятий региона.

НПЗ
НПЗ
Gazprom-neft.ru

Но и одним «ТАИФ», которого называли одним из столпов экономики Татарии, активы семьи Шаймиевых не ограничиваются.

Активы Шаймиевых

Одним из главных активов братьев является ООО «МНКТ», которое занимается добычей сырой нефти с августа 2009 года. Уставный капитал этой фирмы — более 115 млн рублей. Распределены доли следующим образом: у Радика — 40%, у Айрата — 30% и еще 30% у сына Айрата — Тимура. У компании восемь лицензий, её называют малой нефтекомпанией Татарии. Фирма входит в состав группы «ГранаТ-Стан Групп.».

По данным с официального сайта, работает фирма с даты старта разработки первого нефтяного месторождения в селе Агбязово. На сегодня она разрабатывает пять крупных нефтяных участков республики — Сунчелеевское, Западно-Бурейкинское, Агбязовское, Актанышское и Нуркеевское месторождения. Объёмы продаваемой нефти доходят до 500 тыс. тонн в год. Среди клиентов — НПЗ «Газпрома», Новошахтинский НПЗ (Ростовская область), «ТАИФ-НК», а также заводы группы «Роснефть» в Саратовской, Самарской и Рязанской областей.

В состав группы входят ООО «ГранаТ-Стан Инжиниринг.» (предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа), ООО «ГранаТ-Стан Трейд.» (оптовая торговля топливом), а также ООО «УК «ГранаТ-Стан Групп.» и ООО «Гранат-Стан строй». Последнее было учреждено в марте 2021 года с основным видом деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уж не на госконтракты ли планирует замахнуться свежеиспечённая компания?

Главой управляющей компании группы является Тимур Айратович Шаймиев, который ранее имел в активе две фирмы — по финансовому посредничеству и из сферы использования вычислительной техники и информационных технологий. Обе на сегодня ликвидированы, и Тимур занимается исключительно семейным нефтебизнесом. Бывшие же активы Шаймиева-младшего прекратили самостоятельную деятельность путём реорганизации в форме слияния. Правопреемником указано ООО «Роялэкт.», но позднее под этим ОГРН работало ООО «ГранаТ-Стан Капитал.», которое было ликвидировано в апреле 2020 года. Фирма, принадлежащая к дате ликвидации некой Елене Ромашиной, работала в сфере предоставления финансовых услуг. Она также прошла через слияние, правопреемник — ООО «ГранаТ-Стан Трейд.».

В активе Радика Шаймиева также есть ООО «Нира — Экспорт». Фирма была учреждена в июле 1999 года. Её основной вид деятельности — гостиничный бизнес. Уставный капитал — более 1,02 млн рублей. Шаймиев владеет долей 69,14% и является директором. Совладелец — Фина Ризаева. Издание «Деловой квартал» уточняея, что Ризаева — директор отеля «Мираж» в Казани, который принадлежит «Нире-Экспорт».

Гостиничный номер
Гостиничный номер

В одном из судебных споров «ТАИФ» с налоговым органом от 2017 года Ризаева также проходила как представитель акционеров (вероятно, Шаймиевых) и член совета директоров ООО «МКБ «Аверс». Тогда же в рамках судебного спора раскрывались доли акционеров «ТАИФ», актуальные на 2014 год. Например, Камиле, внучке Минтимера Шаймиева, принадлежало 2%, Айрату Шаймиеву — 11,45%, Радику — 11,46%. Уточнялось, что в числе акционеров были кипрская компания Nerten Holdings LTD, контролируемая бывшим членом Совета директоров ОАО «ТАИФ» С .И. Пороцким, кипрские фирмы GARIDAKIA INVESTMENTS LIMITED, CONNINGSBY LIMITED, DERMIXCO LIMITED, ETIMI INVESTMENTS LIMITED и другие лица.

Возвращаясь к ООО «Нира — Экспорт». По открытым данным, фирма была поставщиком по 13 госконтрактам на общую сумму более 5 млн рублей. Среди заказчиков отметились минкультуры Татарии (в 2013 году ему оказывали услуги по проживанию и питанию участников ХI региональной художественной выставки «Большая Волга»), а также муниципальное бюджетное учреждение «Комитет содействия развитию туризма г. Казани» и даже Конституционный суд республики, заказывавший гостиничные услуги.

У «Нира-экспорт» есть доли в трёх действующих юрлицах — в ТСЖ «Загородный Комплекс Матюшино», расположенном на «Казанской рублёвке», торговом ООО «Карсар», которое контролирует «ТАИФ», и 1,05% доли в банке «Аверс», упомянутом выше. Радик Шаймиев владеет в этом банке долей в 27,8%. Среди крупных совладельцев банка — топ-менеджер «ТАИФ» Рустем Сультеев (26,05%) и глава совета директоров «ТАИФ», депутат Госсовета РТ одного из созывов Альберт Шигабутдинов — 27,18%.

Айрат Шаймиев, судя по ЕГРЮЛ, действующих активов не имеет. Он занимает должность руководителя в компании «Татавтодор», которая принадлежит министерству земельных и имущественных отношений РТ.