30 апреля 2021 | Время чтения 9 мин

Действующие акционеры АО «ТАИФ» после слияния с «Сибуром» получат 15% в новой компании в обмен на контрольный пакет акций группы. Среди акционеров — сыновья первого главы Татарии, госсоветника РТ Минтимера Шаймиева.

Анастасия Степанова, , 09:02 — REGNUM Слияние «ТАИФ» с «Сибур Холдингом», о котором официально объявили в конце апреля 2021 года, вызвало большой интерес у жителей Татарии. Он в основном обоснован тем, что «говоришь «ТАИФ» — подразумеваешь семью Минтимера Шаймиева», которого после ухода с поста главы Татарии называли одним из самых дорогих пенсионеров РФ. Семью, которая по итогам 2019 года входила в топ-3 самых богатейших кланов России, заняв места сразу за Гуцериевыми и Ротенбергами. Ходят слухи, что в новую компанию, которую планируется создать на базе «Сибура», войдут не все активы «ТАИФ». Поговаривают, что на «ТАИФ-НК» и автозаправки засматривается другой гигант нефтехимического рынка. ИА REGNUM выяснило, что останется у сыновей бывшего главы Татарии, а ныне госсоветника РТ Минтимера Шаймиева после слияния и какие активы в целом есть у одной из богатейших семей России.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

О слиянии с «Сибуром»

«ТАИФ» ведёт свою историю с создания в 1990 году внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань». На сегодня в группу входят почти 30 компаний из разных отраслей экономики, в том числе — нефтегазопереработки, нефтехимии и энергетики. В отдельную группу выделена управляющая компания. В составе АО «УК «ТАИФ» — ещё 11 «дочерних» юрлиц. В числе активов группы — «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «ТАИФ-НК АЗС» и другие.

Минтимер Шаймиев Government.ru

Общему собранию предшествовало официальное заявление, сделанное 23 апреля. При участии замглавы правительства РФ Александра Новака прошла церемония начала объединения нефтегазохимических бизнесов ПАО «Сибур Холдинг» и АО «ТАИФ».

Новак заявил, что это позволит занять «существенную долю на быстрорастущем мировом рынке нефтехимической продукции».

В официальном пресс-релизе «Сибура» сообщалось, что на его базе будет создана новая компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат 15% взамен на контрольный пакет акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет «может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией». Впереди — прохождение корпоративных процедур и получение регуляторных согласований. Если всё пройдёт гладко, то стороны рассчитывают завершить слияние к концу 2021 года.

Позднее появились сведения, что в контур компаний, которые идут на слияние, не входят «ТАИФ-НК» и автозаправки. ТАСС со ссылкой на источник 28 апреля сообщил, что компания «Татнефть» готова рассмотреть предложение о покупке нефтеперерабатывающего завода «ТАИФ-НК», если таковое к нему поступит.

Вернёмся к собственникам «ТАИФ», которым обещают 15% в новой фирме взамен на контрольный пакет. Крупнейшими бенефициарами называют сыновей Минтимера Шаймиева — Радика и Айрата, а также топ-менеджеров «ТАИФ» — Альберта Шигабутдинова и Рустема Сультеева. Айрат Шаймиев — гендиректор компании «Татавтодор» — в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021» занял 91-е место с состоянием $1400 млн, а член совета директоров ОАО «ТАИФ» Радик Шаймиев — 98-е место с состоянием $1,3 млрд. Какой процент в «ТАИФ» принадлежит семье Шаймиевых, официально не раскрывается. В 2014 году общая доля братьев и дочери одного из них — Камили составляла около 25%. Газета «Коммерсантъ» сообщает, что с тех пор доли Радика и Айрата Шаймиевых увеличились. Журнал Forbes отмечает, что в период, когда главой республики был Минтимер Шаймиев, группа ТАИФ и стала акционером крупнейших предприятий региона.

НПЗ Gazprom-neft.ru

Но и одним «ТАИФ», которого называли одним из столпов экономики Татарии, активы семьи Шаймиевых не ограничиваются.

Активы Шаймиевых

Одним из главных активов братьев является ООО «МНКТ», которое занимается добычей сырой нефти с августа 2009 года. Уставный капитал этой фирмы — более 115 млн рублей. Распределены доли следующим образом: у Радика — 40%, у Айрата — 30% и еще 30% у сына Айрата — Тимура. У компании восемь лицензий, её называют малой нефтекомпанией Татарии. Фирма входит в состав группы «ГранаТ-Стан Групп.».

По данным с официального сайта, работает фирма с даты старта разработки первого нефтяного месторождения в селе Агбязово. На сегодня она разрабатывает пять крупных нефтяных участков республики — Сунчелеевское, Западно-Бурейкинское, Агбязовское, Актанышское и Нуркеевское месторождения. Объёмы продаваемой нефти доходят до 500 тыс. тонн в год. Среди клиентов — НПЗ «Газпрома», Новошахтинский НПЗ (Ростовская область), «ТАИФ-НК», а также заводы группы «Роснефть» в Саратовской, Самарской и Рязанской областей.

В состав группы входят ООО «ГранаТ-Стан Инжиниринг.» (предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа), ООО «ГранаТ-Стан Трейд.» (оптовая торговля топливом), а также ООО «УК «ГранаТ-Стан Групп.» и ООО «Гранат-Стан строй». Последнее было учреждено в марте 2021 года с основным видом деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уж не на госконтракты ли планирует замахнуться свежеиспечённая компания?

Главой управляющей компании группы является Тимур Айратович Шаймиев, который ранее имел в активе две фирмы — по финансовому посредничеству и из сферы использования вычислительной техники и информационных технологий. Обе на сегодня ликвидированы, и Тимур занимается исключительно семейным нефтебизнесом. Бывшие же активы Шаймиева-младшего прекратили самостоятельную деятельность путём реорганизации в форме слияния. Правопреемником указано ООО «Роялэкт.», но позднее под этим ОГРН работало ООО «ГранаТ-Стан Капитал.», которое было ликвидировано в апреле 2020 года. Фирма, принадлежащая к дате ликвидации некой Елене Ромашиной, работала в сфере предоставления финансовых услуг. Она также прошла через слияние, правопреемник — ООО «ГранаТ-Стан Трейд.».

В активе Радика Шаймиева также есть ООО «Нира — Экспорт». Фирма была учреждена в июле 1999 года. Её основной вид деятельности — гостиничный бизнес. Уставный капитал — более 1,02 млн рублей. Шаймиев владеет долей 69,14% и является директором. Совладелец — Фина Ризаева. Издание «Деловой квартал» уточняея, что Ризаева — директор отеля «Мираж» в Казани, который принадлежит «Нире-Экспорт».

Гостиничный номер

В одном из судебных споров «ТАИФ» с налоговым органом от 2017 года Ризаева также проходила как представитель акционеров (вероятно, Шаймиевых) и член совета директоров ООО «МКБ «Аверс». Тогда же в рамках судебного спора раскрывались доли акционеров «ТАИФ», актуальные на 2014 год. Например, Камиле, внучке Минтимера Шаймиева, принадлежало 2%, Айрату Шаймиеву — 11,45%, Радику — 11,46%. Уточнялось, что в числе акционеров были кипрская компания Nerten Holdings LTD, контролируемая бывшим членом Совета директоров ОАО «ТАИФ» С .И. Пороцким, кипрские фирмы GARIDAKIA INVESTMENTS LIMITED, CONNINGSBY LIMITED, DERMIXCO LIMITED, ETIMI INVESTMENTS LIMITED и другие лица.

Возвращаясь к ООО «Нира — Экспорт». По открытым данным, фирма была поставщиком по 13 госконтрактам на общую сумму более 5 млн рублей. Среди заказчиков отметились минкультуры Татарии (в 2013 году ему оказывали услуги по проживанию и питанию участников ХI региональной художественной выставки «Большая Волга»), а также муниципальное бюджетное учреждение «Комитет содействия развитию туризма г. Казани» и даже Конституционный суд республики, заказывавший гостиничные услуги.

У «Нира-экспорт» есть доли в трёх действующих юрлицах — в ТСЖ «Загородный Комплекс Матюшино», расположенном на «Казанской рублёвке», торговом ООО «Карсар», которое контролирует «ТАИФ», и 1,05% доли в банке «Аверс», упомянутом выше. Радик Шаймиев владеет в этом банке долей в 27,8%. Среди крупных совладельцев банка — топ-менеджер «ТАИФ» Рустем Сультеев (26,05%) и глава совета директоров «ТАИФ», депутат Госсовета РТ одного из созывов Альберт Шигабутдинов — 27,18%.

Айрат Шаймиев, судя по ЕГРЮЛ, действующих активов не имеет. Он занимает должность руководителя в компании «Татавтодор», которая принадлежит министерству земельных и имущественных отношений РТ.