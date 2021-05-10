В майские праздники многие главы сибирских регионов сложа руки не сидели, а занимались конкретными проблемами. Проводили ежедневные заседания оперштаба, думали, как еще можно расширить охват вакцинацией от коронавируса, и добились заметных успехов (губернатор Забайкалья Александр Осипов), трясясь на вертолёте Росгвардии, оценивали масштабы природных пожаров и критиковали глав районов за безответственное отношение к борьбе с природными пожарами (губернатор Омской области Александр Бурков).

Григорий Ярцев. Алтай. 1887

Цитата из видео Губернатор Омской области Александр Бурков совершает облёт пострадавших от огня территорий 6 мая 2021 года

В Алтайском крае тоже поджигают траву почём зря, наплевав на жару и сильный ветер. В регионе ежедневно тушат более 100 пожаров. В Рубцовск 9 мая, где горящая площадь составила более двух гектаров и возникла угроза перехода огня на жилые дома, пришлось вызывать подкрепление из Барнаула.

Пресс-служба правительства ЗабайкальскогоПресс-служба правительства Забайкальского края Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проводит оперативный штаб по вакцинации 10 мая 2021 г

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А что же губернатор? На официальном сайте правительства Алтайского края удалось найти немного.

1 мая Томенко потусил на открытии туристического сезона «Цветение маральника», даже песню спел «Ой мороз», пока люди в нескольких районах края ждали помощи: в крае было подтоплено 15 жилых домов, 171 приусадебный участок и шесть участков местных автодорог.

Цитата из видео Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поет песню «Ой мороз, мороз!» на празднике, посвещенном открытию туристического сезона

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Пока глава края лицезрел гидроцик на «Бирюзовой Катуни», в Барнауле изнывали от горячих батарей в +20 °C и просили на его странице в Instagram помочь. Но губернатору, вероятно, было не до того!

Цитата из Instagram Виктора Томенко Цитата из Instagram губернатора Алтайского края Виктора Томенко, где женщина пишет о страданиях ребёнка в связи с отоплением в +20 °C в Барнауле

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По пути с туристической тусовки он заехал в Бийский храм, а потом поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Пасхи.

Со 2 по 5 мая о событиях с участием губернатора ничего не сообщалось, хотя паводковая обстановка ухудшилась, была угроза разлива Оби, а люди по-прежнему просили отключить отопление.

Пресс-служба правительства Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравляет с Пасхой алтайского митрополита Сергия

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А губернатор Томенко 6 мая лишь принял участие в торжественном открытии первенства России по боксу среди юниоров и в какой-то необозначенной период выслушал информацию о работе по увековечению памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне и локальных войнах в райцентре Алтайское.

Пресс-служба правительства Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принимает участие в торжественном открытии первенства России по боксу среди юниоров

7 мая Томенко побывал на барнаульском гребном канале, где оценил готовность инфраструктуры к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

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Пресс-служба правительства Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на барнаульском гребном канале

8 мая глава Алтайского края пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Василием Горбуновым. Правда, происходило это не лично, а ввиду, вероятно, большой занятости — в режиме видеосвязи.

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Если не считать присутствия на публичных мероприятиях 9 Мая, это всё, что сделал алтайский губернатор Виктор Томенко с 1 по 10 мая.

Пресс-служба правительства Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался в режиме видеосвязи с ветераном Великой Отечественной войны Василием Горбуновым

Ах, да, запамятовали, пожалуй единственное, что алтайский губернатор делает до седьмого пота, это зарядка! 6 мая своих подписчиков в Instagram Виктор Томенко обрадовал фотографей со спортивной тренировки.

https://www.instagram.com/p/COhCMnnnZ-S/

«Всем доброго утра, бодрого настроения и хорошего дня!» — написал Томенко.

Вот такой позитив в праздники.

Правда, «старшие товарищи» думают иначе. Перед самыми майскими праздниками оказалось, что Алтайский край вошёл в число 15 регионов, руководство которых до сих пор не объявило конкурсы в рамках нацпроекта «Образование». По итогам коллегии Минпросвещения РФ, которую 30 апреля провёл глава ведомства Сергей Кравцов, организационные выводы будут сделаны после 15 мая.

Пресс-служба правительства ЗабайкальскогоПресс-служба правительства Забайкальского края Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проводит оперативный штаб по вакцинации 10 мая 2021 г

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В апреле 2021 года жительнице Алтайского края удалось донести до главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проблему, с которой столкнулся её внук. Молодой человек ещё в 2005 году остался сиротой, до сих пор не получил положенного по льготе жилья, и после окончания службы в армии ему попросту некуда будет возвращаться.

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На днях Генеральная прокуратура РФ направила судебный иск о взыскании с министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова расходов, понесенных матерью пятилетнего мальчика из Барнаула, который страдает редким заболеванием.

ИА «Амител» Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с гармонью на открытии туристического сезона

По данным ведомства, ребёнок не получал необходимого лекарства, а выданный рецепт на его приобретение сначала поставили на отсроченное обслуживание, а затем и вовсе аннулировали.

Ну, а 10 мая дошло до того, что за сутки от коронавируса в крае привили всего одного человека!

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«Эх, Виктор Петрович Томенко… Я, конечно, все понимаю… Ты — тоже человек. И тебе тоже охота какую-нибудь фигню, типа «вот я как приседаю», в Инстаграмм запостить и лайков хапнуть. Но друг дорогой, ты ж не просто человек, ты — лицо государственное. И как ты ниприседай, народ тебя исключительно как власть воспринимает. А потому на каждый твой спортивный элемент таких комментариев про проблемы в жизни края накидает, что мама не горюй!» — комментирует события телеграм-канал «ЗамТоменко» и напоминает, что Алтайский край еще и вышел в лидеры криминального рейтинга по взяткам.

Даже резюмировать ничего — действительно, «мама не горюй!»

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