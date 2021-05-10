Чита, , 10:48 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил региональному министерству здравоохранения и главам муниципалитетов вплотную работать с предприятиями по вопросу иммунизации к коронавирусу. Об этом он заявил 10 мая на заседании оперативного штаба по вакцинации, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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"Как показывает практика, работа с предприятиями дает результат, потому что люди там хотят вакцинироваться, не отрываясь от работы. Нужно проработать вопрос работы мобильных групп медиков прямо на территории предприятий. При необходимости нужно увеличить число мобильных групп», — пояснил губернатор Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, первый компонент вакцины от COVID-19 в Забайкальском крае получили уже 130 121 жителей, что составляет 28% от планового числа. В регионе работает 70 стационарных и 15 передвижных пунктов вакцинации, 121 мобильная бригада.

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