Барнаул, , 08:27 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 10 мая 2021 года от коронавируса привились 204 043 человека (+1) за последние сутки. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 58 276 человек (на 307 меньше, чем за последние сутки) получили первую прививку и 145 767 человек полностью привиты (+308 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регион поступило уже 258 187 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 (+ 6600 за последние сутки).

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