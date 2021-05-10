В День Победы, 9 мая, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видеообращение украинского лидера по случаю Дня Победы. Владимир Зеленский пояснил, чем является победа над нацизмом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Это признательность, которая не имеет границ, сроков давности или географического разделения. Благодарность нашим предкам за изгнание нацистов из Харькова и из Донецка в [19]43-м. За изгнание нацистов из Одессы и Крыма в [19]44-м. За изгнание оккупантов из Киева и Львова, Ровно, Полтавы, Тернополя и Кривого Рога. Благодарность от Луганщины и Закарпатья, Волыни и Подолья, Херсонщины и Франковщины. Благодарность от каждого уголка Украины… Для нас победа над нацизмом — это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки. Это не наклейки на авто, а цветы на могилу предков. Это не карнавал, не костюмированная вечеринка и точно не фотосессия политиков в форме армии, к которой они не имели отношения, с пулеметом, который они не умеют держать в руках…» — цитирует Зеленского «112 Украина».

Обращение Владимира Зеленского обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «Перший незалежний». Многие критические оценили слова украинского президента, особенно людей впечатлила часть выступления, где говорилось о «карнавале». Были те, кто и вовсе отметил, что нет желания слушать в День Победы речь Зеленского.

«Не хочу даже слушать, последнее время неприятно все, что он делает и говорит», — написала Виктория Е.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Надувательство

«Думала, что противней Пороха у нас уже больше не будет президентов. Кто бы мог подумать, что Зеленский так низко упадет», — отметила Раиса Р.

«Все так боятся потерять должность, деньги, бабло, статус, а может он просто боится чего-то, что готов откреститься, продать святое. Исказить реальность», — добавил Александр Петрович.

«А цветы не проспал возложить, ну чтобы нацисты доморощенные не увидели и не обиделись. Иуда», — пишет Людмила Г.

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«Карнавал был, когда маршировала СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по Киеву», — отметила Марина Л.

Лист 14. Карнавальная бессмыслица (24 x 35)

«Да и Украина — это не «95 квартал»!» — подчеркнула Валентина М.

«Поздравил так поздравил, есть что послушать. Дед его чтобы услышал, так умер бы еще раз», — добавила Larisa L.

«Да, это не карнавал и даже не «95 квартал». Это великий праздник! Кому это не понять, пусть сидят и скулят про примирение», — написала Светлана Ш.

«Вдячнисть (благодарность — О. П.) с запрещением Знамени Победы, символов Советской армии. Это совсем по-оруэлловски», — отметила Ирина Г.

«И у этого Иуды совести хватает??!» — спрашивает Павел Неважно.

«Если президент клоун, то в стране карнавал…» — отметила Оксана Ч.

«Пан президент, вы определитесь, что для вас день Победы, праздник или карнавал? Нашли с чем сравнить. А то у [депутата Рады Николая] Тищенко чернобыльская катастрофа — большой праздник…» — отметила Альбина О.

«Эту лекцию он прочитал для кого и к чему?» — спросила Виктория Р.

«Где же вы были, пан президент, когда проходил парад нацистов «Галичина» СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Почему промолчали? Почему разрешили? Струсили?» — задается вопросами Светлана К.

Илья Репин. Иуда. 1885

«Это кому он объясняет, что 9 мая не карнавал? К кому он обращается? Нормальные люди и без него знают, что это за день! Невозможный какой-то…» — отметила Tetiana Z.

«Нельзя растягиваться бесконечно во все стороны, это небезопасно для здоровья», — добавил Юрий П.

«А народ, шо, не знает, шо 9-е Мая — это не квартал. ЭТО ДЕНЬ ПОБЕДЫ, квартальщики наши», — отметил Александр З.

«А что, его не учили, что была Великая Отечественная война? Все время говорил о Второй мировой», — подчеркнул Олег К.

Яков Халип. Знаменная группа сводного полка 1-го Украинского фронта на Параде Победы. Слева направо — А. И. Покрышкин, Д. Б. Глинка, И. П.Славянский. 24 июня 1945

«Вова, посмотри парад Победы в Москве, поучись!» — призвала Мария К.

«О какой «эйфории» он говорит?!! Мой отец с первого до последнего дня воевал», — написала Tanya K.

«Конечно не карнавал. Это у вас, тварей, цирк… А у нас — Праздник!» — подытожила Мария М.

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