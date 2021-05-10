10 мая 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили празднование Дня Победы в Одессе, которое не обошлось без задержаний людей за символику победителей, а также за символику Советского Союза — страны, победившей нацизм.

Оксана Переможенко, , 11:31 — REGNUM В Одессе в мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие порядка десяти тысяч человек, сообщили в пресс-службе национальной полиции области. Всего 9 мая в местах массового скопления людей полиция составила двенадцать административных протоколов в отношении девяти граждан. Им грозит ответственность за использование георгиевской ленты, «пропаганду коммунистического режима», мелкое хулиганство, неподчинение сотрудникам правоохранительных органов, нарушение карантинных правил и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В отношении последнего (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), вероятно, речь идет о задержанном семнадцатилетнем подростке (со свастикой). Два уголовных производства были открыты по факту использования коммунистической символики.

Наставник (украина, ВСУ, гитлер, бандеровец) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В частности, известно, что был задержан 63-летний мужчина с георгиевской ленточкой. Другой мужчина (45 лет) был задержан за пилотку с красной звездой.

Издание «Таймер» также сообщало 9 мая о потасовке в связи с портретом маршала Георгия Жукова. Также, как сообщает местное издание «Думская», полицейскими были задержаны люди, кричавшие «Одесса — русский город».

Читайте также: «Киев крышует нацистов, майдаунов и скакуасов» — в Одессе напали на женщину

Итоги празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в Одессе обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многие были возмущены в связи с избирательным правосудием местных правоохранительных органов.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не могу поверить, что это происходит в Одессе. Она была всегда символом славы, геройства, доблести. Я рада, что защитники Одессы не видят этот ужас», — написала Таня Т.

«Вот это да, это нашему деду с Георгиевской лентой — статья, а молодчику со свастикой — ещё подумаем», — возмутилась Елизавета Елизавета.

«Грош цена такому государству, которое чтит нацистов, а не героев-победителей», — отреагировал Анатолий М.

«Это смех над демократией и «Единой» Украиной. Полицаи людей, как при фашистах, гоняют», — отметил Вадим В.

«Но, а если я родился в СССР, меня тоже надо декоммунизировать, т. е. уничтожить?» — спросил Николай Б.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А почему я не могу надеть ребёнку пилотку, сохраненную с времён войны? Она со звездочкой? Но за это проливали кровь наши родные. Я храню такую пилотку, как и папин партбилет. Позор нашей Украине, что опустилась до шествия фашистов», — написала Татьяна С.

«Свобода слова… Позор… Всё нацистов и фашистов покрывают… Всё пытаются на колени поставить…» — пишет Andrius A.

Читайте также: «Нельзя запретить такой Великий Праздник!» — День Победы прошёл в Киеве

«Самое страшное, что все депутаты — народные, а народ не слышат. Народ не хочет, чтобы вражда была между украинцами из-за ленточки, чтобы забыли прошлое. Ведь те, кто воевал, построили дома, мосты, которые никто не ремонтировал за последние годы и они валятся, водопроводы, которые выходят сейчас из строя, квартиры, которые давали бесплатно, а не так, как в новостройках покупают, а жить негде и т. д. Опомнитесь, люди», — призвала Людмила Х.

«В каком государстве мы живем? Нас что, выживают из нашего дома? Нацизм начинался с этого. Мы идем по накатанной?» — задалась вопросом Татьяна О.

Бандерлоги Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

«Наши отцы и деды победили ФАШИЗМ! Ребята, вы в адеквате?» — спросила Ирина Г.

«Почему полиция не вела себя так активно 2 мая [2014 года], когда расстреливали людей», — спросила Галина Б.

«Одесса — город-герой не потерпит на своей земле фашизм», — написала Анжелика Е.

«Глядя на происходящее, задаешься вопросом, а есть ли у Украины будущее, а если и есть, то какое? Страшно», — отметил Василий С.

Читайте также: «Украинцы, пока у вас такое, вы не станете страной в полном смысле…»

«Браво, Одесса. С вами весь Восток Украины и Юго-Восток», — пишет Елена Н.

«Что с нами со всеми стало…» — пишет Олег З.

«Жаль стариков. Где-то парады, а здесь воюют с георгиевскими лентами. Вот так чествуют ветеранов. Стыд и позор», — отметила Ирина М.

«Ты гля, как их таращит от ленточки! Боятся шо ладана», — отметила Эльвира Э.

«Украина вся, не только Одесса, то же самое Киев. Везде нацики!!! Они не дают нам жить!!! А кто им платит, всем этим дебилам???» — спросила Любовь П.

«Какую гадкую молодежь воспитали!!! Где они взялись?» — спросила Lara G.

«Лучше они так в Киеве работали со сторонниками дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)!» — добавил Игорь П.

«Одесса — город-герой. Так было и так будет. Это звание присвоил городу Великий Могучий Советский Союз», — подытожил Александр Б.

Читайте также: «Дед за внука не отвечает?» — портрет деда Зеленского пронесли в Донецке

Как сообщает издание «Таймер», 9 мая одесситы возложили цветы к постаменту, оставшемуся от памятника Маршалу Жукову на одноимённом проспекте (нынешней властью переименован в проспект Небесной Сотни). Сам памятник был открыт в 2012 году, однако 24 августа 2017 года памятник снесли радикалы.