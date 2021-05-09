9 мая 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине оценили поздравление президента России Владимира Путина с Днем Победы, адресованное ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины.

Оксана Переможенко, , 11:18 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление с Днем Победы ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины.

1-й Украинский фронт на Параде Победы

Поздравление президента России с Днем Победы в Великой Отечественной, а не во Второй мировой войне (с чем поздравил своих сограждан президент Украины Владимир Зеленский) обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие положительно восприняли поздравление российского лидера, обратив внимание, что Россия чтит историю, культивирует человечность, а Великая Отечественная война в России осталась Великой Отечественной, а не превратилась во Вторую мировую, как на Украине.

«Нормальный царь, не то что наш холуй», — написал Денис.

«Так к ветеранам Второй мировой можно отнести и солдат вермахта», — добавил другой читатель.

«Нельзя равнять палец сами знаете с чем», — видимо, Людмила при этих словах имела в виду лидеров Украины и России.

«И люди снова пойдут голосовать за зе, пе, ю… И всё продолжится…» — отметил Dima.

«Почувствуйте разницу, где президент, а где [клоун]», — добавил Валерий.

«Потому что они празднуют разные праздники: первый — праздник Победы, а второй что-то вечно рыдающий», — пишет Natali S.

Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне President.gov.ua

«Написать бумажку ума и щедрости много не надо. Пусть на деле поможет (хотя бы в своей стране), а то ветераны нищие, хлеб без соли доедают», — написал No Name.

«И квартиры в России дарят ветеранам, и выплаты отдельные, в том числе ветеранам труда, нормально. Хочется всегда больше, но несравнимо с Украиной», — ответил Юрий Юрий читателю No Name.

«Это неправда, Вы либо сказали это намеренно, чтобы разжигать, либо не знаете. Не в защиту Путина, а в защиту правды пишу. И квартиры получают ветераны. Это правда, даже если нам она не нравится. Правда еще в том, что там политика государства (и мне это нравится) — культивировать человечность, а политика нашего государства (навязанная, и это трагедия для нас) — расчеловечивание», — также ответил читатель Babyboo на реплику No Name.

«Хоть моих ветеранов нет уже, но они бы сейчас сказали спасибо, Владимир Владимирович! Мой дядя умер в [20]14 году в возрасте 94 лет… И смотрел на происходящее в Киеве, потом в Донецке… И говорил, что этих недобитых фашистов надо добить…» — отметила Татьяна.

«Разве можно сравнивать президента с клоуном???» — спросила Марина П.

«Вот это поздравление, не то что этот хриплый недоумок», — пишет Nata.

«Путин поздравил адекватный народ Украины. Браво! А Зелькин пусть и дальше бегает по сцене и просит прощения у нациков», — добавил Kas Kasat.

«Так, стоп?! Там написано «с нашим общим праздником». А что тогда наши дегенераты постоянно любят рассказывать, что Россия «приватизировала» День Победы?» — задается вопросом Константин П.

«Обожаю ВВП (Владимира Владимировича Путина — О. П.), и завидую россиянам и люблю нашу НЕНЬКУ», — добавил Серж Ч.

«Да уж… Действительно достойное поздравление», — написал Name.

«…Путин, ну… стань уже президентом и Украины тоже, хуже не будет», — пишет dumas.

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»Хитрый лис Пу готовит электоральное поле? Не думаю. Просто с головой и совестью дружит», — написал Александр.

«Надо же хоть какому-то президенту вспомнить наших ветеранов», — добавил Sergey Ol Sergey Ol.

«Слушая Зеленского, так и хочется сказать! Двуликий Янус! Твои дела кричат раньше слов! Нам в Свободном Русском Донецке каждый день слышно твои поздравления! Не смей своим предательским нутром прикасаться к Великой Победе! Ты, лицедей, ее не достоин! Обидно деду за тебя!» — отреагировала Александра К.

Взадимир Зеленский на Донбассе President.gov.ua

«Странная нам досталась страна-«агрессор»…» — отметила Марина Марина.

«Настоящий лидер, а не шавка…» — добавил ГАВ.

«Сколько сегодня эпатажных, аргументированных комментов, все так приободрились поздравлением Путина к гражданам Украины?» — спросил Денис.

«В этом и все отличие, один всё для ветеранов и своих, и братских, другой всё для чужих! Только победу добыли плечом к плечу братские народы, а не заокеанские», — отметил Александр В.

«Дурной знак для пана Зе, если Путин поздравляет украинских ветеранов Великой Отечественной без обращения к руководству страны. С паном Зе, стало быть, говорить больше не о чем», — подчеркнула Лилия.

«Кстати, ВВП (Владимир Владимирович Путина— О. П.) и весь народ наш поздравил, как и положено, а презика нашего — нет! И это правильно!» — добавила Наталия.

«Спасибо, Владимир Владимирович! С Днём Победы!!!» — ответила Елена.

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