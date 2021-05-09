Оксана Переможенко, 9 мая 2021, 11:18 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление с Днем Победы ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины.

1-й Украинский фронт на Параде Победы
1-й Украинский фронт на Параде Победы

Поздравление президента России с Днем Победы в Великой Отечественной, а не во Второй мировой войне (с чем поздравил своих сограждан президент Украины Владимир Зеленский) обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие положительно восприняли поздравление российского лидера, обратив внимание, что Россия чтит историю, культивирует человечность, а Великая Отечественная война в России осталась Великой Отечественной, а не превратилась во Вторую мировую, как на Украине.

«Нормальный царь, не то что наш холуй», — написал Денис.

«Так к ветеранам Второй мировой можно отнести и солдат вермахта», — добавил другой читатель.

«Нельзя равнять палец сами знаете с чем», — видимо, Людмила при этих словах имела в виду лидеров Украины и России.

«И люди снова пойдут голосовать за зе, пе, ю… И всё продолжится…» — отметил Dima.

«Почувствуйте разницу, где президент, а где [клоун]», — добавил Валерий.

«Потому что они празднуют разные праздники: первый — праздник Победы, а второй что-то вечно рыдающий», — пишет Natali S.

Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне
Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне
President.gov.ua

«Написать бумажку ума и щедрости много не надо. Пусть на деле поможет (хотя бы в своей стране), а то ветераны нищие, хлеб без соли доедают», — написал No Name.

«И квартиры в России дарят ветеранам, и выплаты отдельные, в том числе ветеранам труда, нормально. Хочется всегда больше, но несравнимо с Украиной», — ответил Юрий Юрий читателю No Name.

«Это неправда, Вы либо сказали это намеренно, чтобы разжигать, либо не знаете. Не в защиту Путина, а в защиту правды пишу. И квартиры получают ветераны. Это правда, даже если нам она не нравится. Правда еще в том, что там политика государства (и мне это нравится) — культивировать человечность, а политика нашего государства (навязанная, и это трагедия для нас) — расчеловечивание», — также ответил читатель Babyboo на реплику No Name.

«Хоть моих ветеранов нет уже, но они бы сейчас сказали спасибо, Владимир Владимирович! Мой дядя умер в [20]14 году в возрасте 94 лет… И смотрел на происходящее в Киеве, потом в Донецке… И говорил, что этих недобитых фашистов надо добить…» — отметила Татьяна.

«Разве можно сравнивать президента с клоуном???» — спросила Марина П.

«Вот это поздравление, не то что этот хриплый недоумок», — пишет Nata.

«Путин поздравил адекватный народ Украины. Браво! А Зелькин пусть и дальше бегает по сцене и просит прощения у нациков», — добавил Kas Kasat.

«Так, стоп?! Там написано «с нашим общим праздником». А что тогда наши дегенераты постоянно любят рассказывать, что Россия «приватизировала» День Победы?» — задается вопросом Константин П.

«Обожаю ВВП (Владимира Владимировича Путина — О. П.), и завидую россиянам и люблю нашу НЕНЬКУ», — добавил Серж Ч.

«Да уж… Действительно достойное поздравление», — написал Name.

«…Путин, ну… стань уже президентом и Украины тоже, хуже не будет», — пишет dumas.

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»Хитрый лис Пу готовит электоральное поле? Не думаю. Просто с головой и совестью дружит», — написал Александр.

«Надо же хоть какому-то президенту вспомнить наших ветеранов», — добавил Sergey Ol Sergey Ol.

«Слушая Зеленского, так и хочется сказать! Двуликий Янус! Твои дела кричат раньше слов! Нам в Свободном Русском Донецке каждый день слышно твои поздравления! Не смей своим предательским нутром прикасаться к Великой Победе! Ты, лицедей, ее не достоин! Обидно деду за тебя!» — отреагировала Александра К.

Взадимир Зеленский на Донбассе
Взадимир Зеленский на Донбассе
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«Странная нам досталась страна-«агрессор»…» — отметила Марина Марина.

«Настоящий лидер, а не шавка…» — добавил ГАВ.

«Сколько сегодня эпатажных, аргументированных комментов, все так приободрились поздравлением Путина к гражданам Украины?» — спросил Денис.

«В этом и все отличие, один всё для ветеранов и своих, и братских, другой всё для чужих! Только победу добыли плечом к плечу братские народы, а не заокеанские», — отметил Александр В.

«Дурной знак для пана Зе, если Путин поздравляет украинских ветеранов Великой Отечественной без обращения к руководству страны. С паном Зе, стало быть, говорить больше не о чем», — подчеркнула Лилия.

«Кстати, ВВП (Владимир Владимирович Путина— О. П.) и весь народ наш поздравил, как и положено, а презика нашего — нет! И это правильно!» — добавила Наталия.

«Спасибо, Владимир Владимирович! С Днём Победы!!!» — ответила Елена.

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