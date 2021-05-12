В Сибири обсуждают возможную кадровую рокировку. Появились слухи, что кузбасский губернатор, бывший бизнесмен от угольной сферы Сергей Цивилёв, занявший кресло лишь в 2018 году, может уйти на повышение — в руководители полпредства. Сведения пока официально не подтверждаются.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Цивилёв

На днях семья Цивилёвых отчиталась по доходам за 2020 год, показав существенный рост семейного кошелька, который в основном обеспечила супруга главы Кузбасса — Анна. ИА REGNUM выяснило, чем же прирос бизнес-портфель губернаторской четы в пандемийный год, когда разорялся малый и средний бизнес.

6 мая 2021 года портал НГС со ссылкой на федеральный телеграм-канал сообщил, что новым полпредом по Сибирскому федеральному округу может стать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Кресло полпреда пустует с 9 апреля 2021 года, когда Сергея Меняйло перешёл на пост врио главы Северной Осетии. Сам же Цивилёв в комментариях СМИ заявил, что ему ничего неизвестно о возможном назначении. Есть версия, что слухи о новом полпреде — это своего рода тест для проверки «настроений элит».

(сс) Андрей Сорокин. sakha.gov.ru Открытие первой очереди шахты «Инаглинская»

О доходах

По итогам 2020 года Сергей Цивилёв задекларировал доход в размере 7 855 955,75 рубля при доходе супруги — 42 606 051,45 рубля. В 2019 году губернатор указал доход 11 032 599,1 рубля, а его вторая половина — 32 559 837,22 рубля. Таким образом, за год совокупный доход увеличился, как и доход супруги.

В 2018 году доходы главы Кузбасса были более 70,2 млн рублей, но в декларации была отметка, что туда входят и поступления от продажи акций. Самое интересное, что в рамках пресс-конференции в марте 2018 года сам Цивилёв заявлял, что «подарил все свои акции супруге». Так всё же, если акции подарены жене, то что было продано, принеся ему в 2018 году звание одного из самых богатых губернаторов?

Если говорить об имуществе, то его состав у губернаторской семьи в 2020 году поменялся. Например, если в 2019 году в гараже Сергея Цивилёва был только спайдер БРП-CAN-AM RD SPYDER RT, то уже в 2020 году к нему добавились трицикл BRP CAN-AM SPYDER RT LTD и снегоболотоход CAN-AM TRAXTER X MR HD 10, а у Анны Цивилёвой в этом разделе остались автомобиль ХУНДАЙ Tucson и снегоход Yamaha VT 700, а вот Мерседес Benz GL 350 CDL 4 Matic из списка исчез. В списке недвижимости к трём квартирам, жилому дому на 441,9 кв. м, трём машино-местам, двум земельным участкам бизнес-леди добавилось хозяйственное строение общей площадью 113,3 кв. м. По-прежнему у семьи остаётся в пользовании некая гостиница.

О скандалах

Губернаторский путь Цивилёва практически сразу начался со скандалов. В декабре 2019 года глава Кузбасса наградил медалью «За служение Кузбассу» свою супругу, которая совмещала бизнес с должностью главы совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона. Это ожидаемо вызвало возмущение общественности.

Kremlin.ru Сергей Цивилёв

Среди тех, кто получил награды из рук Цивилёва, оказался и Андрей Бокарев, ставший в январе 2019 года «Почетным гражданином Кемеровской области». В сообщении АО «УК «Кузбассразрезуголь» — предприятия сырьевого комплекса «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) от 17 января 2019 года сообщалось, что главе совета директоров Андрею Бокареву «присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровской области». Если обратиться к событиям, произошедшим за год до этого, то получается весьма интересная картина.

В январе 2018 года на официальном сайте «Колмар» появилось сообщение, что Сергей Цивилёв купил 70% акций холдинга у Андрея Бокарева, который владел им через ООО «Аростан». Последнее, на тот момент имевшее уставный капитал 6,5 млрд рублей, прекратило деятельность в феврале 2019 года через преобразование (было трансформировано в одноимённое АО). Директором и владельцем доли в «Аростане» с весны 2018 года была Анна Цивилёва (именно весной 2018 года её супруг пришёл во власть), а также принадлежащее ей ООО «Данрит», прекратившее деятельность в августе 2020 года (трансформировано в АО). «Аростан» в ООО «Колмар груп» владело 30%. Оставшиеся доли были у московской фирмы Анны Цивилёвой и компании, которой владеет миллиардер из списка Forbes Геннадий Тимченко (член совета директоров «Новатэка» и «Сибура»). ООО «Колмар груп» в июне 2019 года трансформировано в одноимённое АО. Возглавляет его Валерий Цивилёв, чьи данные совпадают с данными брата губернатора Кемеровской области.

Возвращаясь к миллиардеру Бокареву. Осенью 2020 года издание NGS42 опубликовало расследование, из которого следовало, что администрация Кемеровской области получила в дар от бизнесмена Mercedes-Benz V 250 за 3,5 млн рублей.

Ako.ru Андрей Бокарев и Сергей Цивилёв

А ещё в январе 2019 года во время одной из отчётных пресс-конференций Цивилев заявил, что проблемный Юргинский машиностроительный завод (градоообразующее предприятие моногорода Юрга) получит нового собственника, и добавил, что речь идёт о сделке с группой компаний «УГМК-Холдинг». К слову, той самой, куда входит «Кузбассразрезуголь», главой совета директоров которого фигурировал Бокарев. Но, видимо, что-то не сложилось.

Осенью 2020 года завод был признан банкротом, было принято решение о прекращении деятельности и увольнении порядка 800 человек. Владельцем основной доли предприятия оказалась не УГМК, а «дочка» госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Капитал», а вот «Кузбассразрезуголь» проходит в деле о банкротстве Юрмаша конкурсным кредитором. На дату объявления завода банкротом АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» заявила долг в размере 127 336 129,22 рубля.

Работников уволить, завод остановить: что происходит у «Ростеха» в Кузбассе

Важно отметить, что именно Андрей Бокарев «занимался строительством» кузбасского курорта «Шерегеш». Соглашение о строительстве спортивно-развлекательного комплекса было подписано в 2005 году, когда главой Кузбасса был Аман Тулеев. Бокарев поставил на документе подпись от имени второй стороны. Уже тогда планировалось, что «Шерегеш» станет единственным за Уралом комплексом международного уровня.

Об активах Цивилёвых

Об активах Цивилёвых ИА REGNUM рассказывало ещё в 2019 году в материале «Угольная империя Цивилёвых: об активах губернатора бастующего Кузбасса».

Остановимся только на тех, где произошли изменения в непростом для всего мира 2020 году. За это время ряд компаний, связанных с четой Цивилёвых, трансформировались из ООО в АО, в Якутии была запущена очередь шахты «Инаглинская», и, главное, появилось в активе новое юрлицо, которое замахнулось на абсолютно новый сегмент для группы «Колмар» — туризм.

Андрей Сорокин. sakha.gov.ru Обогатительная фабрика «Инаглинская-2»

1 октября 2020 года в Москве было учреждено ООО «Колмар-ТУР», которое по основному виду деятельности планирует работать как турагентство. Уставный капитал фирмы — 10 тыс. рублей. Владелец — Дмитрий Логинов, а руководит активом ООО «УК «Колмар» (управляет активами группы «Колмар»). Что интересно, у АО «Колмар груп» уже есть одноимённое ООО «Колмар-ТУР», зарегистрированное в Якутии в 2011 году, а возглавляет его с 2019 года всё тот же Дмитрий Логинов. За 2020 год фирма продемонстрировала чистый убыток — 18,4 млн рублей.

На сайте группы «Колмар» уточняется, что целями «Колмар-ТУР» является развитие «туроператорской деятельности по внутреннему и въездному туризму в России, преимущественно на территории Якутии, а также осуществление агентской деятельности по выездному туризму». Будет фирма заниматься организацией туров не только в Якутии, но «на о. Байкал, по Алтайскому краю, Золотому кольцу России, Транссибирской магистрали и др.». Полагаем, под этим «др.» (другие) скрывается и курорт Шерегеш в Кузбассе. Тем более, в начале мая 2021 года на сайте Кремля появился список поручений по итогам послания президента РФ Владимира Путина. Одним из поручений правительству РФ было включение в разрабатываемый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» мероприятий, направленных в том числе на развитие горнолыжного курорта Шерегеш и туристического кластера «Предгорье Алтая». Срок выполнения поручения — до 1 июля 2021 года. Также в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса, которая была подписана главой российского правительства Михаилом Мишустиным в марте 2021 года, на развитие «Шерегеша» выделят порядка 3,2 млрд рублей.