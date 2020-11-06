6 ноября 2020 | Время чтения 7 мин

Градообразующее предприятие кемеровской Юрги, о проблемах которого ИА REGNUM рассказывало почти год назад, будет остановлено.

Анастасия Степанова, , 06:13 — REGNUM На фоне тяжёлой ситуации в экономике предприятие, которое позиционировалось как флагман машиностроительной отрасли Кузбасса, останавливает свою деятельность. Кредиторы ООО «Юргинский машиностроительный завод» приняли решение «прекратить хозяйственную деятельность». С предложением о включении данного вопроса в повестку выступил собственник 90% доли в заводе — «дочка» госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Капитал». К концу декабря 2020 года порядка 70% работников завода, а это порядка 800 человек, будут уволены. ИА REGNUM попыталось разобраться в том, что происходит на градообразующем заводе Юрги, о котором мы писали почти год назад.

Юргинский машзавод Barnacle

О заводе и проблемах

ООО «Юргинский машиностроительный завод» было учреждено в 2005 году на базе другого банкрота — одноимённого ОАО, которое вело свою историю с 1939 года. В активе машзавода была собственная ТЭЦ, обеспечивающая теплом город, транспортный парк, промышленные мощности с полным производственным циклом. Предприятие специализировалость на производстве горно-шахтного оборудования, грузоподъёмной и специальной техники. На сайте компании указано, что продукция сбывалась на Украину, в Коми, Хакасию, Якутию, в Ростовскую и Сахалинские области, Приморский и Хабаровский края.

По данным ЕГРЮЛ, с начала декабря 2019 года 90% доли предприятия владеет фирма из дивизиона «Ростеха» — ООО «РТ-Капитал». Ещё 10% доли с марта 2019 года за ООО «Липецкий механический завод» (производство боевых машин, принадлежит казанской компании «Научно-производственное объединение «Теханалитика» Тимура Гареева).

ООО «Чувашская сетевая компания» Sk-ch.ru

За 2018 год машзавод Юрги получил чистый убыток 1 816 527 000 рублей, а за 2017 год — 1 216 695 000 рублей. А в феврале 2019 года в отношении него было инициировано банкротное дело. События развивались динамично. Так, в октябре того же года от руководства предприятием был отстранён Анатолий Лазарев, который в 2012—2017 годы работал заместителем губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. А губернатор Сергей Цивилёв заявил, что, по его мнению, ТЭЦ должна выйти из состава Юрмаша. Тогда же сообщалось, что областное правительство, Ростех и представители собственников «разработают совместную дорожную карту по оздоровлению и дальнейшему развитию предприятия».

Но в конце декабря всё того же года завод был взят под наблюдение и список кредиторов начал расти как снежный ком.

Сергей Цивилёв Администрация Кемеровской области

Примечательно: в период, когда уже было возбуждено банкротное производство, машзавод учреждает два актива — в апреле 2019 года ООО «Юргинская ТЭЦ» и тогда же ООО «Промышленная компания «Юргинский машиностроительный завод» с тем же, что и у банкрота, основным видом деятельности. Неизвестно, передавались ли какие-то имущественные активы «дочкам», но, если да, то в рамках процедуры банкротства конкурсный управляющий может оспорить подобные сделки.

Итак, 7 сентября 2020 года арбитраж Кузбасса огласил результативную часть вердикта — признать должника банкротом и открыть конкурсное производство.

В ходе слушаний «представитель ООО «РТ-Капитал» ходатайство о признании должника банкротом и введении конкурсного производства поддержал, аргументируя социальной напряжённостью на предприятии, которая заключается в задолженности по заработной плате, увеличении размера задолженности в случае не введения конкурсного управления». А как же «дорожная карта по оздоровлению», о которой, как совместном проекте с Ростехом, ещё год назад заявлял губернатор, хочется на это спросить?

Интересный факт: в ходе слушаний, на которых решалась судьба завода, представитель ГК «ВЭБ.РФ» возражал против введения конкурсного производства до проведения первого собрания кредиторов. Имелись у госкорпорации и претензии к конкурсному управляющему — Максиму Кибишеву, которого «ВЭБ.РФ» называл «аффилированным лицом к ООО «РТ-Капитал»» (основному собственнику), и даже пытался отстранить от управления, но суд отказал в этом. Кибишев сохранил статус и. о конкурсного управляющего.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе судебного заседания отмечалось, что из более 10,253 млрд рублей долгов во вторую очередь реестра требований кредиторов включены претензии ФНС России в размере 770 918 985,93 рубля, в третью очередь — требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника в размере 4 454 529 027,19 рубля, а требования кредитов, не обеспеченных залогом имущества, составляют 4 357 853 009,6 рубля. Кроме этого, требования, учитываемые отдельно в реестре, составляют 670 107 876,53 рубля.

В докладе временного управляющего отмечалось, что у завода выявлено 122 транспортных средства, 214 объектов недвижимости при балансовой стоимости активов всего 2,2 млн рублей. Он отмечал, что «продолжение осуществления направлений (видов) деятельности должника нецелесообразно».

В итоге было принято решение ввести конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 7 марта 2021 года.

Решение о закрытии завода и увольнении работников

30 октября 2020 года прошло собрание кредиторов машзавода, на котором среди прочих был рассмотрен вопрос, внесённый собственником — «РТ-Капитал», — о прекращении деятельности.

В итоге принято решение остановить завод с 21 декабря и уволить 70% коллектива, что, по открытым данным, составляет порядка 800 человек. То есть 800 семей депрессивной Юрги останутся без средств существования?

Власти, конечно, пообещали помочь с трудоустройством, вот только в период пандемии, когда ситуация в экономике итак тяжела, где же взять работу в моногороде? Вахта, при которой семьи месяцами не видят глав семейства, или переезд в другой, менее депрессивный город?

К слову, по данным из отчёта тогда ещё временного управляющего, за сентябрь-октябрь 2020 года с завода уволили, не считая топ-менеджеров, почти 40 человек в связи с истечением трудового договора. Остальных же уведомили о предстоящем увольнении.

«В целях оптимизации штатного расписания и численности работников ООО «Юргинский Машзавод» и.о. конкурсного управляющего вынесен приказ №103 от 07.09.2020 г. о сокращении численности штата с поручением начальнику бюро отдела кадров в срок до 07.10.2020 г. персонально под роспись уведомить работников о предстоящем увольнении по сокращению численности штата», — отмечалось в отчёте.

Для понимания ситуации: Юрга с 2015 года входит в список моногородов «с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций)».

В комментариях СМИ пресс-служба «РТ-Капитала» заявляет, что решение об остановке завода — «вынужденное», так как предприятие генерировало убытки, формировало долги перед работниками и не только. Собственник предложил законсервировать имущество, а расходы на содержание взять на себя залоговому кредитору — госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Вот как тут не вспомнить те обещания, что ещё осенью 2019 года давал «Ростех».

На официальном сайте госкорпорации заявлялось, что, помимо беспроцентного займа в 300 млн рублей для погашения текущих обязательств, для завода «прорабатывается антикризисный план, который позволит в среднесрочной перспективе нормализовать деятельность». В том же сообщении от имени главы «РТ-Капитал» Кирилла Федорова сообщалось, что «первоочередной задачей является создание комплексной антикризисной программы, которая позволит предприятию продолжить работу по выполнению существующих контрактов, сохранить кадровый и производственный потенциал, обеспечить стабильную и бесперебойную работу ТЭЦ».

Прошёл год после этого заявления, и «РТ-Капитал» решил прекратить хозяйственную деятельность ООО «Юргинский машиностроительный завод». Странный какой-то антикризисный план получился. А уж как сохранили кадровый потенциал…