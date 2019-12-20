Кемерово, , 10:51 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил медалью «За служение Кузбассу» свою супругу Анну Цивилеву, которая является председателем совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области.

Отмечается, что награда была вручена Цивилевой за оказание адресной помощи жителям Кузбасса, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сохранение духовно-нравственных ценностей, укрепление семейных традиций и повышение статуса семьи в обществе. Кроме того, в администрации отметили её выдающийся организаторский талант и значительный вклад в совершенствование государственной политики в социальной сфере региона.

«30 ноября в регионе начал свою работу Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Совет стал пятым в стране. Рад, что за этот небольшой период к деятельности Совета присоединилось столько кузбассовцев, благодаря которым оказана реальная помощь жителям», — отметил Сергей Цивилев.

Напомним также, что Анна Цивилева возглавляет совет директоров угледобывающей компании «Колмар Груп». По итогам 2018 года доходы супруги кемеровского губернатора превысили 27,2 млн рублей. Сам же Сергей Цивилев заработал почти 70,3 млн рублей.

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