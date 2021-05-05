На Украине разработаны прототипы вакцин от COVID-19, написал 5 мая глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в своём авторском материале для издания «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19, и три группы отечественных учёных уже разработали прототипы вакцин», — сообщил он.

Чиновник также добавил, что для завершения доклинических испытаний нужна лаборатория класса защиты BSL-3, в которой можно работать с агентами, способными заражать по воздуху.

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Заявление украинского чиновника прокомментировали в социальной сети Facebook на странице политического эксперта Дмитрия Джангирова, а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Инсайдер UA». Многие комментаторы скептически отнеслись к заявлению чиновника.

«Так на индийцах пусть тренируются. Они на нас, а мы на них. Все честно», — предложила Ольга К.

«Но пока придержим, чтобы в мире был дефицит…» — иронизирует Сергей Сергей.

«СНБО уже решение принял, осталась подпись президента», — добавил Вячеслав Я.

«Лаборатория уже есть — Украина», — пишет Сергей К.

Врач в защитном костюме. Украина. (сс) Mstyslav Chernov

«Да чего там три, давайте рапортуйте, что сразу 10. Вакцины «СНБО» будут называться, стильно и современно», — отметил Александр Ч.

«Так есть же 18 лабораторий США, которые находятся на когда-то нашей незалежной земле нелегально, и где ведутся подпольные сборы данных граждан, испытания над ними. Всё есть, всё уже давно готово!» — написал Aleksandr B.

«Ага, и выпускать её начнут в 2098 году», — шутит Vyacheslav V.

«От теоретической разработки до технологии изготовления громадное расстояние, как и громадное финансирование. Наработки у учёных были и есть, но их внедрение требует около 1 ярда баксов на одну вакцину, Зе[ленский] эти деньги закатал в асфальт», — пишет Всеволод С.

«Они давно привиты, может, и «Спутником». Голый торс Зеленского при спектакле вакцинации — комплекс лжеца, подсознательно перебрал с «открытостью», мол вот, как я открыто показываю прививку, никаких тузов в рукаве… с плацебо в шприце», — считает Вячеслав Б.

«Проверить на нём (на Данилове. — О.П.), его не жалко, он же с ветеринарным паспортом!» — написал Александр О.

«Это опечаточка вышла. Не прототипа, а логотипа», — иронизирует Aleksandr B.

«Лучше все три Данилову и дать. Его и так по жизни штырит», — шутит Владимир К.

«Так быстро?..» — не без иронии спросил Andrejus D.

«Как-то незаметно прошёл 21 день после вакцинации Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии нашего вождя Владимира Зеленского! В связи с этим хотим поинтересоваться! Зеленский получил вторую дозу вакцины или нет? Если да, то когда? И как мы пропустили это знаменательное событие?! Или это все же не была вакцина, а очередной ролик «95 квартала»?» — задалась вопросом Лена.

twitter @ZelenskyyUa Президент Украины Владимир Зеленский прививается против коронавируса

«И все они похожи на индийскую вакцину», — шутит Андрей Ю.

«Что за дичь он несёт?» — спросил Алексей.

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Напомним, накануне, 4 мая, министр здравоохранения Украины Максим Степанов в очередной раз заявил, что страна ни в коем случае не будет пользоваться российской вакциной «Спутник V».

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