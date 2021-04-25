Киев, , 16:29 — REGNUM На Украине весной 2021 года в продаже появилась водка с названием «Вакцина», сообщает 25 апреля издание «Страна.ua».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Бутылка и этикетка произведенного в стране алкогольного продукта были выполнены в стиле аптечного флакона. На этикетке указано, что алкоголь содержит витамины группы B (В1 и В2) и витамин С.

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На сайте известного на Украине интернет-магазина Rozetka водка «Вакцина №1» и «Вакцина №2» уже успели войти в топ продаваемых на сайте товаров.

«На фоне информационного шума по вакцинации — это БЕЗОПАСНЫЙ, позитивный продукт, который в легкой и непринужденной форме обыгрывает информационные потоки, связанные с вакцинацией», — говорится в описании к произведенному в Черкасской области алкогольному продукту.

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Напомним, ранее в Харькове украинские «активисты» в рамках закона о декоммунизации потребовали переименовать колбасу «Советская».

Отметим, на Украине с 24 февраля от коронавирусной инфекции были привиты 526 916 человек, и лишь пять из них получили две дозы препарата, завершив вакцинацию.