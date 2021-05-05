Киев, , 09:27 — REGNUM На Украине разработаны прототипы вакцин от COVID-19. Об этом написал 5 мая глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в своём авторском материале для издания «Украинская правда».

«Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных учёных уже разработали прототипы вакцин», — рассказал Данилов.

Чиновник добавил, что для завершения доклинических испытаний нужна лаборатория класса защиты BSL-3, в которой можно работать с агентами, способными заражать по воздуху.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины Максим Степанов сообщил о наличии двух украинских препаратов, претендующих на звание вакцины от COVID-19.

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