Весьма показательная беседа развернулась перед великим праздником — Днём Победы — на странице томского паблика в соцсети «ВКонтакте». Предшествовало обсуждению ЧП, случившееся в городе Северске Томской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Орден Победа

По данным областного УМВД, в ночь со 2 на 3 мая в Северске на проспекте Коммунистическом были повреждены баннеры, посвящённые памяти участников Великой Отечественной войны. Полицейские выяснили, что порчей баннеров занималась молодая северчанка — девушка 2003 года рождения. Материалы проверки направили в Следственный комитет. В областном следственном управлении СКР, в свою очередь, начали по данному факту проверку по ст. 214 УК РФ («Вандализм»). В ведомстве уточнили, что баннеры были посвящены движению «Бессмертный полк».

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Это происшествие активно обсуждается в томских группах в соцсетях. Подавляющее большинство подписчиков поступок девушки осудило.

«Вот просто объясните мне, что у неё в тот момент было в голове?» — спрашивает подписчик паблика «Регион-70» в соцсети «ВКонтакте» Dima R.

«Тот случай, когда в голове кисель вместо мозга» — пишет Вячеслав С.

Цитата из видео Девушка срывает баннер

Однако нашлись и те, кто не только оправдал девушку, но и счёл её поступок достойным, те, кто позволил себе оскорбительные комментарии по поводу Дня Победы.

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Один из таких комментариев оставил пользователь с закрытой страницей и выдуманным именем Александр М. «Тот случай, когда победобесие поперёк горла уже» — заявил он, оправдывая поступок северчанки. Его единомышленниками стали ещё 14 человек, которые поставили «лайк» на этот комментарий.

Томичи тут же ответили Александру М.

«Без комментария вашего было понятно, что вы приверженец «европоценностей», — пишет ему Борис К.

«Тот случай, когда лучше промолчать», — считает Дмитрий К.

Гриша Т. призвал подписчиков не связываться с интернет-троллем, оскорбившим День Победы.

«Молчать! Ты даже нормально ответить не можешь», — пишет Александру А. Сергей Ж.

«Какое ещё «победобесие»? Придумали термин для очернения заслуг нашей страны в Великой Отечественной войне, но эта Победа заслуживает того, чтобы и помнить, и праздновать, ибо в нашей стране семьи, которых не коснулась война, можно пересчитать по пальцам», — отметил Виктор А. По его словам, очернять и глумиться над этим великим праздником — «это уже за гранью добра и зла…»