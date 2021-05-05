Северск, Томская область, , 05:54 — REGNUM В Томской области следствие проводит проверку по факту порчи баннеров, посвящённых движению «Бессмертный полк». Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

Проверка проводится по ст. 214 УК РФ («Вандализм»). По предварительным данным, ночью 3 мая жительница города Северска (Томская область) сорвала несколько баннеров, посвящённых движению «Бессмертный полк». Они были размещены на стендах одной из улиц города. По данным местных СМИ, акт вандализма совершила 17-летняя девушка.

По инициативе СКР материал проверки изъят прокурором из производства органов внутренних дел и передан в следственное управление. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вандалы разгромили Аллею памяти.

Читайте также: «Готовы руки оторвать»: в Чувашии вандалы разгромили Аллею памяти