27 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Один из сахалинских телеграм-каналов опубликовал видео репетиции парада Победы в Южно-Сахалинске, сопроводив его сообщением «Победобесие приближается». Сообщение вызвало шквал критических и осуждающих комментариев. Жители островного региона не стеснялись в высказываниях, не все из них можно опубликовать в СМИ. Пользователи жестко осудили авторов сообщения, которые попытались оправдаться, «но лучше бы промолчали».

Алексей Иванов, , 10:41 — REGNUM Телеграм-канал Sakh&Co, имеющий более 8,5 тыс. подписчиков, опубликовал 26 апреля видео с прошедшей в Южно-Сахалинске репетиции парада Победы. Видео размещено под заголовком «Победобесие приближается». Подписчики канала мгновенно отреагировали на сообщение и засыпали авторов негативными комментариями.

Парад победы Иван Шилов © ИА REGNUM

На видео видно, как на площади в Южно-Сахалинске идёт репетиция предстоящего парада. У некоторых пользователей возникли вопросы, почему в колоне чеканят шаг люди в штатском, на что последовало пояснение, что это кадеты — на репетиции, чтобы не замерзнуть, они одеты так, а на самом параде уже будут, как положено, по форме.

«Малолетка канал ведёт, что ли? Ты, админ, выйди и это в глаза скажи ветеранам, которые за тебя воевали», — прокомментировал Константин Островский.

«Автор, ты совсем тронулся ! Это парад в честь погибших дедов ! Победобесие у тебя в голове ! По морде тебе мало дать!!!» — считает пользователь Alex.

«Победобесие!!! А может, автор канала за базар пояснит беспонтовый перед людьми???» — написал Chekh.

«Вы бы тон сменили, господа авторы. Эпатаж, цинизм и острый юмор, ставшие отличительными вашими чертами, в этом посте заменились мерзостью. Вы понимаете, что плюёте в народ?» — прокомментировал Александр Ивельский.

Репетиция парада в Южно-Сахалинске Цитата из видео на Телеграм-канале Sakh&Co

«Слушай, автор-недоносок! Ты бы лучше извинился! За такое мало по морде получить! По тебе нары плачут! А там тебе объяснят как Родину любить!» — написал Alex.

«В общем, коли пост не удалят или не исправят, отпишусь, пожалуй. Всем, кому славные подвиги предков дороги, того же желаю», — призвал подписчиков Александр Ивельский.

Среди множества негативных комментариев нашлись такие, в которых поддержали автора. Такой неуважительный, с точки зрения большинства, посыл решили оправдать, но кроме как политиканство это больше никак охарактеризовать нельзя.

«Мораль — хорошее слово. Государству ветераны нужны только в начале мая. Чтобы пропиарить себя. Вы это одобряете? А в каких условиях живут некоторые ветераны? Я считаю эту тему камнем в огород нашей власти», — прокомментировал Дмитрий.

«Давайте, люди, будем уважать наше старшие поколения!!!» — Ольга Климова.

«То что вы плюете в память погибших ! Это атрибут нашей молодежи, которые не знают трудностей ! Когда жрать было нечего: колбаса по талонам 500 граммов в месяц, порошок и мыло по талонам, когда в магазинах голые полки! Вам этого не понять ! Но прикрываться памятью ветеранов ради своих либерально-прозападных идей — это гнусно!!!» — Alex.

«То есть День Победы отмечать не стоит? Так, пару роликов на ТВ и всё? Ни парадов, ничего! Ведь патриотизм — это дело ватное, зачем гордиться победами предков, которые освободили Европу?» — написал пользователь Тут И Там.

«Отмечать не отмечать — личное дело каждого. Мы отмечаем и гордимся. Парад — очень красивый всегда, приятно смотреть. Вы за нас наши слова не придумывайте. Сказано лишь то, что сказано. А отношение к ветеранам в сегодняшней России — скотское», — ответил, судя по всему, автор канала Сахкотики Sakh&Co.

«Уж на сковороде! Не хрена ты не гордишься и не чтишь память!!! А то, что ты плюнул в большую часть населения страны, это факт. И к ветеранам относятся у нас в стране очень хорошо. Даже по сравнению с вашими «цивилизованными» странами!!!» — ответил на попытку оправдаться Тут И Там.

Ветераны на военном параде в День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

«А кто сказал, что там проявлено неуважение? Написано — Победобесие приближается. Анонс собственно приближения. Че не так?» — недоумевает автор Сахкотики Sakh&Co.

«Это не «своя» победа. Эта победа великого народа, эта победа всей страны, каждой советской и российской семьи. А то, что вы и подобные вам позволяете так высказываться, — это говорит о том, что за несколько десятков лет пропаганда по поводу очернения Победы хорошо работала, мозги промыла», — написал пользователь Ямайка.

«В нашей стране подобные изречения недопустимы. Если от автора канала не последует извинений за подобные слова, вынужден буду отписаться…» — написал Александр.

Авторы канала всё-таки опубликовали следующее сообщение, в котором попытались объяснить свой поступок, который так возмутил подписчиков.

«Мы гордимся победой. Уважаем и ценим подвиг наших дедов. Нам не нравится только то, что Великую Победу уже несколько лет подряд используют для псевдопатриотического промывания людям мозгов о том, как у нас всё хорошо в стране сейчас. И именно это мы и называем «победобесием». А ещё. Всей Правды о ВОВ вам с экранов телевизоров не скажут никогда. И это тоже не радует», — оставил в канале сообщение Sakh&Co.

Но и это сообщение подверглось критике пользователей — оправдаться не получилось…

«Истину говорят — иногда лучше промолчать», — прокомментировал Сахалинский Лесничий.

«Чтобы знать правду, поговорите с ветеранами, если еще найдете. Или с их семьям, вот и сложится картина, и не так уж она расходится с тем, чему нас учили и что показывают», — написала Елена Сахалиночка.

«Вижу, что вы нихренашеньки не поняли и из реакции достойных выводов не сделали. Печально для меня, но в числе подписчиков канала, грубо цепляющего мои ценности, я состоять не стану», — Александр Ивельский.

«Победа в Великой Отечественной войне, цена этой Победы не предполагает никакого оправдания словосочетанию «победобесие». Те, кто использует это словосочетание, как минимум моральные уроды!» — считает Сладкий Рулет.

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945

«Твари. По другому не назовёшь. Глумиться над памятью, используя для прикрытия свою гнилую риторику. Твари», — прокомментировал Александр Дуганов.

На сообщение о «победобесии» посчитали нужным отреагировать и другие телеграм-каналы Сахалина.

«Коллеги, мы думаем, что вы сейчас очень некорhектно о Дне Великой Победы выражаетесь. Нам плевать, как вы относитесь к празднику, но это не значит, что ваше авторское пренебрежение нужно транслировать обществу. И дело не в свободе слова, а в морали и патриотизме», — написал телеграм-канал «ЧП Сахалина».

«Согласен. Победа — это святое», — поддержал своим комментарием, к которому и добавить нечего, «ЧП Сахалина» Ivan Petrov.