Алексей Иванов, 27 апреля 2021, 10:41 — REGNUM Телеграм-канал Sakh&Co, имеющий более 8,5 тыс. подписчиков, опубликовал 26 апреля видео с прошедшей в Южно-Сахалинске репетиции парада Победы. Видео размещено под заголовком «Победобесие приближается». Подписчики канала мгновенно отреагировали на сообщение и засыпали авторов негативными комментариями.

Парад победы
Парад победы
Иван Шилов © ИА REGNUM

На видео видно, как на площади в Южно-Сахалинске идёт репетиция предстоящего парада. У некоторых пользователей возникли вопросы, почему в колоне чеканят шаг люди в штатском, на что последовало пояснение, что это кадеты — на репетиции, чтобы не замерзнуть, они одеты так, а на самом параде уже будут, как положено, по форме.

«Малолетка канал ведёт, что ли? Ты, админ, выйди и это в глаза скажи ветеранам, которые за тебя воевали», — прокомментировал Константин Островский.

«Автор, ты совсем тронулся ! Это парад в честь погибших дедов ! Победобесие у тебя в голове ! По морде тебе мало дать!!!» — считает пользователь Alex.

«Победобесие!!! А может, автор канала за базар пояснит беспонтовый перед людьми???» — написал Chekh.

«Вы бы тон сменили, господа авторы. Эпатаж, цинизм и острый юмор, ставшие отличительными вашими чертами, в этом посте заменились мерзостью. Вы понимаете, что плюёте в народ?» — прокомментировал Александр Ивельский.

Репетиция парада в Южно-Сахалинске
Репетиция парада в Южно-Сахалинске
Цитата из видео на Телеграм-канале Sakh&Co

«Слушай, автор-недоносок! Ты бы лучше извинился! За такое мало по морде получить! По тебе нары плачут! А там тебе объяснят как Родину любить!» — написал Alex.

«В общем, коли пост не удалят или не исправят, отпишусь, пожалуй. Всем, кому славные подвиги предков дороги, того же желаю», — призвал подписчиков Александр Ивельский.

Среди множества негативных комментариев нашлись такие, в которых поддержали автора. Такой неуважительный, с точки зрения большинства, посыл решили оправдать, но кроме как политиканство это больше никак охарактеризовать нельзя.

«Мораль — хорошее слово. Государству ветераны нужны только в начале мая. Чтобы пропиарить себя. Вы это одобряете? А в каких условиях живут некоторые ветераны? Я считаю эту тему камнем в огород нашей власти», — прокомментировал Дмитрий.

«Давайте, люди, будем уважать наше старшие поколения!!!» — Ольга Климова.

«То что вы плюете в память погибших ! Это атрибут нашей молодежи, которые не знают трудностей ! Когда жрать было нечего: колбаса по талонам 500 граммов в месяц, порошок и мыло по талонам, когда в магазинах голые полки! Вам этого не понять ! Но прикрываться памятью ветеранов ради своих либерально-прозападных идей — это гнусно!!!» — Alex.

«То есть День Победы отмечать не стоит? Так, пару роликов на ТВ и всё? Ни парадов, ничего! Ведь патриотизм — это дело ватное, зачем гордиться победами предков, которые освободили Европу?» — написал пользователь Тут И Там.

«Отмечать не отмечать — личное дело каждого. Мы отмечаем и гордимся. Парад — очень красивый всегда, приятно смотреть. Вы за нас наши слова не придумывайте. Сказано лишь то, что сказано. А отношение к ветеранам в сегодняшней России — скотское», — ответил, судя по всему, автор канала Сахкотики Sakh&Co.

«Уж на сковороде! Не хрена ты не гордишься и не чтишь память!!! А то, что ты плюнул в большую часть населения страны, это факт. И к ветеранам относятся у нас в стране очень хорошо. Даже по сравнению с вашими «цивилизованными» странами!!!» — ответил на попытку оправдаться Тут И Там.

Ветераны на военном параде в День Победы
Ветераны на военном параде в День Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM

«А кто сказал, что там проявлено неуважение? Написано — Победобесие приближается. Анонс собственно приближения. Че не так?» — недоумевает автор Сахкотики Sakh&Co.

«Это не «своя» победа. Эта победа великого народа, эта победа всей страны, каждой советской и российской семьи. А то, что вы и подобные вам позволяете так высказываться, — это говорит о том, что за несколько десятков лет пропаганда по поводу очернения Победы хорошо работала, мозги промыла», — написал пользователь Ямайка.

«В нашей стране подобные изречения недопустимы. Если от автора канала не последует извинений за подобные слова, вынужден буду отписаться…» — написал Александр.

Авторы канала всё-таки опубликовали следующее сообщение, в котором попытались объяснить свой поступок, который так возмутил подписчиков.

«Мы гордимся победой. Уважаем и ценим подвиг наших дедов. Нам не нравится только то, что Великую Победу уже несколько лет подряд используют для псевдопатриотического промывания людям мозгов о том, как у нас всё хорошо в стране сейчас. И именно это мы и называем «победобесием». А ещё. Всей Правды о ВОВ вам с экранов телевизоров не скажут никогда. И это тоже не радует», — оставил в канале сообщение Sakh&Co.

Но и это сообщение подверглось критике пользователей — оправдаться не получилось…

«Истину говорят — иногда лучше промолчать», — прокомментировал Сахалинский Лесничий.

«Чтобы знать правду, поговорите с ветеранами, если еще найдете. Или с их семьям, вот и сложится картина, и не так уж она расходится с тем, чему нас учили и что показывают», — написала Елена Сахалиночка.

«Вижу, что вы нихренашеньки не поняли и из реакции достойных выводов не сделали. Печально для меня, но в числе подписчиков канала, грубо цепляющего мои ценности, я состоять не стану», — Александр Ивельский.

«Победа в Великой Отечественной войне, цена этой Победы не предполагает никакого оправдания словосочетанию «победобесие». Те, кто использует это словосочетание, как минимум моральные уроды!» — считает Сладкий Рулет.

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945

«Твари. По другому не назовёшь. Глумиться над памятью, используя для прикрытия свою гнилую риторику. Твари», — прокомментировал Александр Дуганов.

На сообщение о «победобесии» посчитали нужным отреагировать и другие телеграм-каналы Сахалина.

«Коллеги, мы думаем, что вы сейчас очень некорhектно о Дне Великой Победы выражаетесь. Нам плевать, как вы относитесь к празднику, но это не значит, что ваше авторское пренебрежение нужно транслировать обществу. И дело не в свободе слова, а в морали и патриотизме», — написал телеграм-канал «ЧП Сахалина».

«Согласен. Победа — это святое», — поддержал своим комментарием, к которому и добавить нечего, «ЧП Сахалина» Ivan Petrov.