Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о «большой угрозе» со стороны России в Азовском море. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент), отвечая на соответствующий вопрос о «переброске» Россией сил в Азовское море.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ужас

«Существует сейчас большая угроза в Азовском море. Она беспрецедентно велика. Перебрасывание кораблей из Каспийского моря в Азов — это и существенная угроза безопасности и, в принципе, шаг ко взятию этого морского пространства под контроль… К сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой. И поэтому мы также работаем, помогаем Минобороны в укреплении ВМС Украины», — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Заявление Дмитрия Кулебы в социальной сети Facebook обсудили читатели канала «112 Украина». Многие отметили, что у Украины в сравнении с Россией военно-морского флота толком-то и нет, но зато имеются резиновые лодки, переданные ранее США.

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«Лодки завезли, правда резиновые на веслах, а там и подлодку притянут…» — не без иронии написал Сергей М.

«Есть чиновники, знающие свое дело, и есть чинуши, которые по случаю, вот они и разваливают страну за доллары от хозяина», — отметил Алексей Ш.

«С каждым годом и с новым правительством в политику приходят все дебильнее и глупее люди! Вопрос: их что специально для Украины где-то выращивают??» — задается вопросом Сергей Б.

«При наличии кораблей их можно «перебрасывать» по водным просторам, где не запрещено. При отсутствии флота можно только голосить, что идёт угроза с моря», — отметил Vladimir V.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«То Аваков призывал добровольцев. Теперь этот дятел лезет не в свои дела… Министр обороны для этого есть!!! Или Тарана уже съели???» — спросил Эдик С.

«Кролика Сеню (бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк — М.Р.) запустите. Он стену в море построит», — шутит Тамир Ш., вспоминая о строительстве забора на границе Украины с Россией по инициативе Яценюка.

«Да у нас самый мощный надувной флот! [Депутат Рады Николай] Тищенко надувать на куклах резиновых научился, так что с этим тоже проблем не будет!» — добавила Инна Ш.

«Умничка! Ща лодки поклеит, накачает и вперёд!» — шутит Василий А.

«А тем временем завод им. Малышева и ХАЗ (Харьковский авиационный завод — М.Р.) пилят на металл. Выслать бы этих зелено-коричневых кулеб на американских надувных лодках отвоевать открытое Азовское море!» — пишет Оксана М.

«Какое цирковое училище они заканчивали???» — задается вопросом Раиса Н.

«А заметили, как только планируют повысить коммуналку, электроэнергию или газ, и сразу Путин нападает… уже даже не смешно», — отметила Татьяна С.

«Кулебу надо посадить в надувную лодку от наших друзей США, и отправить разгонять российские корабли», — написал Pavel G.

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Иван Шилов ИА REGNUM Азовское море

«Кулеба… несчастье народное, какой ты силой собрался останавливать? Дарта Вейдера позовешь?» — спросил Дмитрий В.

«Госсекретарь штатовский приезжает, надо же поистерить», — отреагировал Геннадий Д.

«Они тебя трогают? Есть что перебрасывать, а? Ты… у Кравчука спроси, куда он флот сдал», — резюмировал Валерий Михайлович.

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Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Соединённым Штатам Америки следует разместить на территории Украины зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.