Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Соединённым Штатам Америки следует разместить на территории Украины зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью американскому журналу Time.

Американская система ПРО MIM-104 Patriot .defense.gov]

«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада… Но при этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь», — сказал он.

В том же интервью президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке запугивания Украины, призванной продемонстрировать, что «Запад проявит нерешительность в поддержке Украины».

Напомним, ранее Зеленский призвал президента США Джозефа Байдена «не словами, а делом» помочь Украине стать членом НАТО, а также увеличить объём финансирования и поставки оружия для Киева.

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