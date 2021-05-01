30 апреля обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета — Андрея Антоненко освободили из СИЗО. Шевченковский суд Киева перевел его на домашний арест, сообщил журналист Андрей Павловский на своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина», а также читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ» и «Инсайдер UA». Многие отметили избирательность украинского правосудия, подчеркнув, что законодательство нынешней Украины благосклонно к сторонникам националистической идеологии.

«А кто-то ещё сомневался?» — спросил Gallko N.

«Да, Зеля (Зеленский — О. П.) говорил, [что] дело Шеремета — экзамен для [министра внутренних дел Арсена] Авакова и… вопрос [его] отставки, Зеля — мужик, слово держит, так что Аваков, наверное, уже собирает чемоданы», — смеется Влад В.

«Петя переоделся в Вову? Смысл выборов тогда был?» — задается вопросом Юльчатай.

«А когда громкий Аваков закончит пшиком?» — не без иронии задает вопрос George S.

«Дело Шеремета для Авакова — лакмусовая бумажка. Так сказал Зеля. И что теперь?» — спросил Igor A.

«Мне кажется, что все пути ведут к «серому кардиналу»… Авакову! По ходу именно он реально управляет страной!» — предположил Владимир К.

Mvs.gov.ua Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

«Антоненко — «патриот» — волонтер. И будет он зам. прокурора… у ген. прокурораСтерненко… Слава героям понад усе…» — добавил Amadey W.

«Интересно, если убить Стерненко или Антоненко, то тоже можно будет отделаться домашним арестом? Или это будет величайшая зрада?» — спросил Николай К.

«На Украине правда похожа на хромую утку. Героям везде зелёный свет. Вот бы этот свет для них оказался светом приближающегося поезда», — добавила Руслана.

«Кто б сомневался. Все убийцы безнаказанны!» — пишет Татьяна.

«Давайте ему звание и должность в СБУ…» — с сарказмом пишет Виталий.

«Жаль, что не успел в марше маршануть. Ну ничего, он ещё впишет свою призвищу (фамилию — О. П.) в историю Украины», — добавил с иронией Al.

«Министром через год будет», — написал YRIU.

«Да здравствует украинское законодательство! Ах да, его ж нет», — заключил Bohdan H.

«Скажите, пожалуйста, а так теперь со всеми обвиняемыми в убийствах будет? Ну просто, чтоб народ понимал», — спросил Роман К.

(сс) Lystopad Место убийства Павла Шеремета

«За убийства домашний арест?!» — спросил Любовь М.

«Интересно, что меня может еще удивить???» — резюмировала Наталия Э.

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Напомним, трое подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета были задержаны в декабре 2019 года. Один из них — участник карательной операции в Донбассе Андрей Антоненко.