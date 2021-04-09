9 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Бывшего главу одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Стерненко, который 23 февраля был приговорен к семи годам лишения свободы, отпустили под домашний арест. Данное решение было принято по делу о похищении и пытках человека. Стерненко также подозревается в том, что в 2018 году убил в Одессе человека.

Оксана Переможенко, , 18:30 — REGNUM 9 апреля решением Одесского апелляционного суда под домашний арест отпустили националиста Сергея Стерненко, который в 2018 году убил в Одессе человека. В таком режиме Стерненко будет ожидать рассмотрения его дела в апелляции. В данном случае речь не идет об уголовном производстве по статье об убийстве человека. Речь идет о другом производстве — по делу о похищении и пытках человека. Об этом сообщает издание «Таймер».

Правосудие. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На данную новость отреагировали читатели многих украинских telegram-каналов, среди которых и telegram-чат издания Klymenko Time.

«Я хоть тут надеялся, увы, наше «законодательство» разбивает мои надежды. Не знаю, на сколько меня ещё хватит», — написал Bohdan Honcharov.

«Убивай всех вокруг, круши и разрисовывай свастиками здания и герб Украины — и получишь домашний арест. А можно наградить героя? Дом ему в Марбельи на берегу моря подарить и звание героя Украины! Пусть убивает дальше», — возмутился Admin.

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«Это только если ты патриот, иначе можешь просто процитировать что-то из госстата и окажешься зрадныком (предателем — О. П.)», — с иронией ответил ему Алекс.

Сергей Стерненко в зале суда Цитата из видео на YouTube

«Можно спокойно убивать людей», — отреагировал Вячеслав.

«Однозначно. И за шапку со звёздочкой на пару лет за решётку. «Мир — это война», — ответил ему Admin.

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«Как хорошо быть здравомыслящим человеком. Все новости знаешь заранее. То, что Стерненко сидеть не будет, было ясно еще 5 лет назад. Несмотря на все перфомансы», — отметил в свою очередь Коля.

«Если от власти не будет попыток отменить данное судебное решение через Верховный суд и вновь отправить Стерненко заслуженно в тюрьму, то это с достоверностью в сто процентов означает, что преступник и маргинал Стерненко был выпущен по указанию из Банковой. Хотя уже сейчас можно утверждать о том, что данному отморо*ку и по*онку смягчили меру наказания по инициативе у*людков из ОП», — написал Веталь.

В свою очередь одесский журналист Юрий Ткачев в своем telegram-канале задал вопрос своим читателям: «А вы правда считали, что Стерненко будет сидеть»?

«Не, серьёзно, что активиста, связанного с посольством США, посадят за преступления в отношении рядового гражданина, а тем более ватника и «сепара»? Мы что, все эти годы с вами в разных странах жили?» — задал Ткачев риторический вопрос.

Национализм на Украине Kresy.p

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Отметим, издание «Таймер» сообщает, что в ходе судебного заседания Сергей Стерненко заявил, что Сергей Щербич, которого националист похищал и пытал, состоял в партии «Родина», поэтому он «является сепаратистом».

Напомним, Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Данное решение было принято Приморским судом города Одессы. «Стерненко в составе организованной группы похитил человека и использовал против него оружие, хотя не имел права на его ношение. При этом пострадавшему были причинены страдания. Отягчающим обстоятельством суд посчитал тот факт, что Стерненко пошел на преступление из-за политических взглядов пострадавшего», сообщал 23 февраля подробности судебного решения журналист Андрей Павловский.