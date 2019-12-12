Киев, , 17:52 — REGNUM По подозрению в умышленном убийстве украинского журналиста Павла Шеремета на Украине задержаны участники карательной операции в Донбассе Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

Об этом сам Антоненко сообщил 12 декабря на своей странице в Facebook.

«Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. У меня во дворе. Будет обыск. Помогите», — написал он

Задержание Юлии Кузьменко подтвердил экс-депутат рады Игорь Мосийчук. По его словам, Кузьменко тоже обвиняют в умышленном убийстве.

Стоит отметить, что вышеупомянутые Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко на своих страницах в соцсетях усиленно рекламируют свои нацистские взгляды, а также соответствующие символику, татуировки и пристрастия к одежде специфических производителей, удовлетворяющих вкусы неонацистов всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о «внезапном» прорыве в расследовании убийства журналиста Шеремета, произошедшего в Киеве летом 2016 года.

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