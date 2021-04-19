Муром, Владимирская область, , 13:44 — REGNUM В городе Муроме (Владимирская область) обрушилась одна из стен Свято-Троицкого женского монастыря, сообщает ИА REGNUM.

Фотографии разрушенной стены появились в сообществе «Типичный Муром» 18 апреля. По словам очевидцев, стена обвалилась сама из-за своего ветхого состояния. Ранее в монастыре обсуждали, нужно ли ремонтировать стену или возводить её заново.

В монастыре с 1992 года хранятся мощи святых благоверных князя Петра и княгини Февронии.