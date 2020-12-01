Владимир, , 18:10 — REGNUM Владимиро-Суздальский музей-заповедник не может организовать ремонт Золотых ворот из-за ужесточившихся требований Министерства культуры РФ, сообщил портал «ПроВладимир».

Золотые ворота Анна Кумицкая (с) ИА REGNUM

Золотые ворота, являющиеся памятником ЮНЕСКО, начали разрушаться, но локально отремонтировать повреждения ВСМЗ не может, так как по новым правилам Минкульта для этого нужна проектно-сметная ориентация на ремонт всего здания.

«Конкурс на составление проектно-сметной документации (ПСД) объявили в марте-апреле, в начале пандемии. Сейчас она разрабатывается. Далее по процедуре мы получаем эту документацию, защищаем ее в министерстве культуры и получаем деньги на реставрацию. И реставрация будет происходить только в соответствии с проектно-сметной документацией, которую делают специалисты… Поменялось законодательство, мы теперь не можем поменять отдельно водостоки или крышу. Мелкий ремонт мы не можем сделать без наличия ПСД всего объекта, где будет прописано, на какие материалы, каким образом это делать. И мы не можем сделать больше или меньше, чем в проектно-сметной документации», — цитирует издание слова пресс-секретаря ВСМЗ Николая Полидовца.

Предполагается, что составление проекта обойдётся более чем в 7,4 миллиона рублей — это около 10% стоимости полной реконструкции Золотых ворот.