Группа депутатов Европарламента (ЕП) выдвинула предложение отключить Россию от системы межбанковских платежей SWIFT. Проект соответствующей резолюции 28 апреля был опубликован на сайте законодательного органа ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

По мнению авторов инициативы, Евросоюз должен оказать давление на РФ из-за отношений с Украиной, ситуации с блогером Алексеем Навальным и недавнего дипломатического скандала между Москвой и Прагой.

Депутаты также призвали ЕС остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и отказаться от закупок у России нефти и газа. Кроме того, европарламентарии считают, что Евросоюз может заморозить активы лиц, которые якобы связаны с российскими властями.

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Новость прокомментировали читатели украинского телеграм-канала «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ». Некоторые отметили, что России не страшно отключение от SWIFT, так как у нее имеется своя платежная система. Другие задались вопросом, кому нужно нападать на Украину. Иные отметили, что как только на Украине повышают тарифы, так сразу в информационном поле начинают появляться сообщения о том, что Россия якобы готовится напасть на Украину.

Torange.biz Тарифы на газ

«Они забывают об ответке», — написала Галина.

«Да кому это наступление надо? России? Надо тому, кто не хочет строительства газопровода. Руководство РФ хочет торгануть ГСМ и побольше ещё под матрасы загрести. Война здесь не в помощь», — считает Paul Just Paul.

«Они что, не в курсе, что Россия уже семь лет наступает на Украину, но наши доблестные войска — щит Европы — сдерживают это наступление. Семь лет», — с иронией отметил Lex Rem.

«Америкосы побздят воевать за себя, не говоря об Украине. Но нажжуживать будут», — пишет Еst_Titver.

«Мария Захарова и [Сергей] Лавров от лица МИД РФ ясно же этим неадекватам сказали, что разговаривать с Россией языком запугиваний и ультиматумов неприемлемо и, что ответ будет незамедлительно и асимметричный!!! Что этим «евроникчемам» из Европарламента ещё непонятно?! Ну будут дровами топить и возить арабскую нефть танкерами через бандитскую Сомали! И *ер с этим SWIFTом! Они сами уже давно не используют его! Уже несколько лет, как ЕС и полмира пользуются системой IBAN!!! В том числе и Россия!!! Ну как дети!!!» — отметил Владимир К.

«Только эта резолюция необязательна к исполнению… А если отключат от SWIFT, каким образом будут платить за газ, в чемоданах деньги возить будут?» — спросил Sky.

«Отключение SWIFT России уже не страшно. Они уже сделали свою платежную систему. Дальше видно, что Европе глубоко на*рать на Украину, потому что они и пальцем не шевелят, чтоб остановить войну, они умеют выражать обеспокоенность. Отключить газ, отказаться от нефти — это остановить свои заводы и остаться без сырья. То есть назло кондуктору пойду пешком. А России есть кому нефть и газ продавать, и точно в минусах не будет. Короче, о чем это я… Очередные громкие слова парламента, которые на деле закончатся пшиком», — написал Dober.

«Заметьте, военной помощи не обещают, а один пшик. Санкциями, то есть сосиской, медведя не напугать», — добавил также Dober.

«Что-то Европарламент мало озабочен расцветом нацизма в Украине…» — в свою очередь написал Вячеслав Вячеслав.

Kresy.p Национализм на Украине

«Ну отключат. Дойдут русские до Берна и включат», — добавил один из читателей.

«Как только на Украине повышают тарифы и цены, так сразу Путин наступает. Население в большинстве терпилы», — отметила Руслана.

«После такого заявления я очень удивлен, что темнейший (вероятно, имеется в виду президент России — М. Р.) еще не начал наступление. Видно, оно ему не надо от слова совсем», — подытожил Олег.

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Напомним, ранее стало известно, что стоимость газа для ряда категорий бытовых потребителей на Украине с 1 мая 2021 года увеличится вдвое.