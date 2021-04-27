Киев, , 07:22 — REGNUM Стоимость газа для ряда категорий бытовых потребителей газа на Украине увеличится вдвое с 1 мая, сообщил портал «Обозреватель».

Так, в настоящее время жители страны платят за кубометр голубого топлива 6,99 гривны (18,81 руб.). С нового месяца для большинства из них цена должна возрасти до 7,99 гривны за кубометр (21,5 руб.).

Часть поставщиков подняли стоимость голубого топлива до 13,5 гривны (36,31 руб.). По расчетам журналистов, следующей зимой некоторым семьям на Украине придется отдавать в месяц за газ почти на 1,5 тыс. гривен (4 тыс. руб.) больше, чем было в начале года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля портал «Украина» распространил информацию о том, что некоторые продукты питания на Украине за год подорожали на 50% и более. 23 апреля украинский Нацбанк объявил, что пик инфляционного всплеска в стране в 2021 году придется на третий квартал.

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