Брюссель, , 03:55 — REGNUM Предложение отключить Россию от системы межбанковских платежей SWIFT вдвинула группа депутатов Европарламента (ЕП). Проект соответствующей резолюции 28 апреля опубликован на сайте законодательного органа ЕС.

По мнению авторов инициативы, Евросоюз должен оказать давление на РФ из-за отношений с Украиной, ситуации с блогером Алексеем Навальным и недавнего дипломатического скандала между Москвой и Прагой.

Депутаты также призвали ЕС остановить строительство газопровода «Северный поток-2» и отказаться от закупок у России нефти и газа. Кроме того, европарламентарии считают, что Евросоюз может заморозить активы лиц, которые якобы связаны с российскими властями.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС рассмотреть возможность отключения РФ от SWIFT. 28 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у властей Евросоюза нет рычагов влияния на SWIFT и они не могут отключить Россию от этой системы.

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