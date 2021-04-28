Украинское правительство ожидает, что «Нафтогаз» и другие компании летом снизят цены на газ. Об этом глава правительства страны Денис Шмыгаль сообщил 27 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

Заявление премьер-министра Украины обсудили на странице в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многие отметили, что правительство должно не ожидать снижения цен на газ для населения, а работать в этом направлении.

«Шмыгаль снова врёт, тарифы на газ устанавливаются на год, было разъяснение от власти, что даже если на мировом рынке летом цены на газ снизятся, то споживачей (потребителей — М. Р.) это не коснется. Эти негодяи уже достали. Это узаконенная коррупция в огромных масштабах», — написала Вера Б.

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«Для начала разберитесь в четырех вопросах… Почему «Нафтогаз» и дочерние компании убыточны на десятки млрд?.. Почему «Нафтогаз» не выполняет планы по наращиванию добычи собственного газа, согласно планам правительства? На каких основаниях были подняты цены на газ? Как можно получать миллионные зарплаты и премии при убыточной деятельности? Не можете разобраться в КМ (кабинете министров — М. Р.), обращайтесь в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины — М. Р.), там ушлые и умные, могут все…» — отметил Владимир Р.

«Правительство ожидает… Да правительство, если это правительство, должно кулаком стукнуть по столу и приказать снизить. Но это преступники, которые думают, как набить карманы, пока у власти, а народ для них — существа для наживы. Народную собственность загребли и продают людям в сто раз дороже», — добавила Людмила К.

«Нафтогаз» Украины

«Нафтогаз» — 100% госкомпания, кабмин имеет все рычаги правления этой структурой», — считает Толя Л.

«За маской и очками не видно, как [премьер-министр Денис Шмыгаль] ржёт с нас…» — добавила Светлана В.

«И кто ему, брехлу, поверит?.. Могут снизить цену на 10−20 коп., а через месяц поднимут на 15 грн. Так перед каждым повышением цен», — пишет Николай А.

«А правительство в качестве кого работает у «Нафтогаза»?» — задается вопросом Лида В.

«А не пора ли их всех попросить на выход? Без выходного содержания», — задался вопросом Александр М.

«Летом, это в каком году или в котором??? Огласите весь список лет, в которых это будет», — попросил Евгений Б.

«А что мешает это сделать сейчас, отопительный сезон закончился», — спросила Валентина С.

«Кабмин ожидает… А нафиг нам этот ждун нужен», — задается также вопросом Нина С.

«Нам не летом, а зимой нужно, чтобы снизили», — подчеркнула Светлана Л.

«А можно так, чтобы население ожидало и дождалось снижения цен?» — спросила Инна Г.

«А народ ожидает от национальной комиссии устранение всех посредников от добычи до распределения газа и установления справедливых тарифов без «реверсов», транспортировок, температурных коэффициентов, абонплаты, и прочей фигни…» — в свою очередь добавил Александр Л.

«А народ ждет, когда вы уже там все вместе взятые нажретесь своими премиями и многомиллионными зарплатами. Скотобаза», — написал Анатолий Р.

Газовая конфорка

«Оказывается правительство не правит, а ожидает, пока кто-то будет править…» — пишет Юрий Т.

«Он идиот? Впрочем, вопрос риторический», — добавила Светлана С.

«Кабмин ожидает покращення (улучшение — М. Р.) для себя. А вам, народ, что останется, если останется», — отметила Ольга А.

«Ожидает. А если не снизят? «Ну нет, так нет»? Ожидает он», — отреагировала Ольга П.

«Странно, а я жду от правительства не очередной брехни, а за провал всего отставки с уголовными делами», — подытожил Yurii K.

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Напомним, 27 апреля в «Нафтогазе Украины» сообщили, что чистый убыток государственной компании за 2020 год составил 19 млрд гривен.