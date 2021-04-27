Киев, , 17:11 — REGNUM Чистый убыток энергетической госкомпании «Нафтогаз Украины» за 2020 год составил 19 млрд гривен, сообщила 27 апреля пресс-служба НАК.

В заявлении отмечается, что столь серьезный убыток сформирован под влиянием более низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов. Вместе с тем в сообщении говорится, что сейчас группа «Нафтогаза» вошла в период улучшения доходности и ожидает получить прибыль в первом квартале 2021 года.

«Компания оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль», — заявил глава правления Андрей Коболев, отказавшись при этом уточнить размер предполагаемой прибыли.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские СМИ обнародовали фрагменты финансовой отчетности «Нафтогаза» за прошлый год, в которой говорится, что по итогам 2020 года НАК получил 36,93 млрд гривен совокупного убытка. Тогда Коболев назвал эту цифру некорректной, и пообещал, что компания обязательно вскоре обнародует «правильные» документы со всеми комментариями и объяснениями. В прошлом году глава «Нафтогаза» неоднократно заявлял, что убытки объясняются снижением спроса и цен на энергоресурсы и являются «вполне ожидаемыми», подчеркивая, что в госкомпании готовились к соответствующей кризисной ситуации и имеют «взвешенный план действий» и достаточный запас прочности для прохождения кризисного периода.