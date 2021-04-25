Весна — пора не только природного ненастья, но и распутицы чувств. Один из жителей Ямала от избытка эмоций угрожает в социальных сетях руководителю станции скорой медицинской помощи города Ноябрьска.

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«Завтра не обойдётся»

Началось всё с длинного поста в группе «|НТН| НЕтипичный Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте» некого ноябрянина, пожелавшего остаться неизвестным, о сломанном аппарате электрокардиографии (ЭКГ) в машине бригады скорой помощи и о низком уровне квалификации фельдшеров бригады.

«Цена вопроса: жизни жителей города», — так начал аноним своё крайне детализированное повествование.

По словам неизвестного, 20 апреля жительнице Ноябрьска стало плохо на рабочем месте. Якобы она внезапно не смогла говорить, вся левая половина тела потеряла чувствительность, левыми рукой и ногой было невозможно пошевелить, наблюдалась значительно выраженная общая слабость. Она могла лишь сидеть на стуле, глядя в пространство. Сотрудниками фирмы была вызвана скорая помощь, которая приехала через 20 минут после звонка. С телефона гражданки был вызван её муж.

«Прибывшая бригада скорой помощи 40 минут не могла решить, что делать с пациенткой. Муж гражданки, прошедший полный курс помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и при боевых действиях, прибывший на место происшествия через пять минут после бригады Ноябрьской СМП, посмотрел реакцию зрачков своей жены, которые были сужены до точки и не реагировали на свет, чем вызвал крайне негативную и грубо-агрессивную реакцию бригады СМП с запретом вообще подходить к жене или признаться, что он — невропатолог. После требования назвать имена специалистов этой бригады члены этой бригады — две женщины (одна с почти круглым лицом, другая — с овальным) — приняли решение сделать ЭКГ в машине СМП, что не смогли выполнить в течение 15 минут, потому что аппарат ЭКГ сломан уже несколько смен подряд. С собой на место вызова к пациентке этот мобильный аппарат ЭКГ не был принесен. В машине СМП, чтобы показать, что фельдшер что-то сделала, чтобы облегчить состояние пациентки, установила внутривенную капельницу с физраствором, магнезией и калия хлоридом, которые снижают артериальное давление», — пишет аноним.

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Неизвестный заявляет, что электрокардиограмму женщине сделали лишь в приёмном покое Ноябрьской центральной городской больницы. Претензий к дальнейшей тактике и действиям медицинских работников у него нет.

«Вчера всё обошлось. А завтра не обойдётся, потому что имеют место хамство, низкая квалификация специалистов, их несоответствие занимаемым должностям, отсутствие контроля и выпуск автомобилей скорой медицинской помощи с неисправной медицинской техникой», — заявил неизвестный.

Пост изначально показался участникам паблика более чем странным. Масса лишних подробностей, явно медицинская терминология насторожили ноябрян, которые, кстати, довольного долго жаловались на качество медицинского обслуживания центральной городской больницы Ноябрьска, в которую, напомним, к главному врачу муж пациентки за выяснением диагноза приходил с топором наперевес.

«Я так понял, врачи скорой помощи не позволили мужу лечить свою жену? Мутная история», — недоумевает один из комментаторов.

«Мой муж после инсульта. Часто приходится вызывать скорую. Приезжают в течение 10 минут. Врачи вежливые, все оборудование в порядке. Приезжают разные бригады. И благодаря их профессионализму мой муж остался жив», — пишет одна из жительниц города.

«Слов нагромождение»

Публикация в социальных сетях стала поводом для служебной проверки на станции скорой медицинской помощи в Ноябрьске. Главный врач станции Виктор Гордиенко опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» ответ на претензии анонима. Руководитель СМП подчеркнул, что на его просьбу откликнутся, чтобы вместе разобраться с ситуацией, аноним прислал угрозу с обещанием множества проблем. Скриншот переписки Гордиенко сохранил.

«В анонимном посте было много слов и нагромождение, как выяснилось после внутренней проверки, несуществующих фактов. Все разговоры с нашими фельдшерами по приёму вызовов записываются, как и GPS-треки передвижения машин скорой помощи, как по времени, так и по маршруту. При прослушивании телефонного разговора хорошо слышен голос пострадавшего, который чётко отвечает на задаваемые вопросы. Бригада приехала через 10 минут после вызова. После анализа действий бригады, кстати говоря, весьма опытных фельдшеров, выяснилось, что она действовала строго по стандарту порядка оказания скорой специализированной медицинской помощи. С собой у фельдшеров было всё необходимое для оказания экстренной помощи, в том числе и электрокардиограф», — отметил Виктор Гордиенко.

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Он поясняет, что первичное обследование не выявило каких-либо угрожающих жизни экстренных состояний пациентки. Она находилась в сознании, работу с ней продолжили в автомобиле скорой помощи, где была снята с помощью электрокардиографа кардиограмма. Указанный анонимом препарат Potassium chloride пациентке не вводился, так как его нет в стандарте оказания скорой медицинской помощи.

«Все материалы данного вызова мы готовы, как того требует закон, предоставить пациенту либо его законным представителям», — отметил Виктор Гордиенко.

На что аноним вновь разразился тирадой с обвинениями главного врача ССМП Ноябрьска. Якобы Гордиенко «с ума сошёл, уже в маразме, является оппозиционером Путина и диверсант на своем рабочем месте».

«У нас не скорая помощь в городе Ноябрьске, а ложь главного врача Гордиенко в ответ на жалобы жителей Ноябрьска. Хватит это терпеть. Обратите внимание на это замечание в ФСБ по ЯНАО и в Следственном комитете по ЯНАО, и в прокуратуре ЯНАО», — продолжает гнуть свою линию неизвестный.

Пользователи социальных сетей не сплошь психиатры, конечно. Но заметили, что по весне и осени, действительно, появляются в социальных сетях инсайды, похожие на озарения психически неустойчивых людей. Такие бросят порой гранату в интернет и наблюдают, что будет.

И не всегда виновата она, весна. В конце января местный житель напал на медиков скорой помощи, посчитав, что они долго ехали на вызов к его умирающей родственнице. Об инциденте в своём в Instagram-аккаунте сообщал Виктор Гордиенко.

«На бригаду скорой, которая прилетела на помощь к человеку без признаков жизни, мужчина набросился с кулаками за якобы долгий доезд. Четыре минуты от станции скорой помощи до восьмого микрорайона!» — был возмущён главный врач СМП Ноябрьска.

Дарья Драй ИА REGNUM 0 Скорая помощь

На момент прибытия бригады женщина, к сожалению, скончалась. Но в этом нет вины врачей, отметил Гордиенко, который предлагает задавать ему вопросы напрямую — по телефону, через социальные сети. Где вы ещё видели такую открытость? Она если и есть, то является большой редкостью и исключением из правил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство российских врачей (88%), принявших участие в опросе мобильного «Справочника врача», считают необходимым ужесточение наказаний за нападения на медработников во время исполнения ими своих обязанностей вплоть до уголовной ответственности. На сегодня агрессивным пациентам и их родственникам грозит лишь небольшой штраф.

Причём о случаях нападения пациентов и их родственников сообщили около 19% участников опроса. Ещё 60% респондентов ответили, что с проявлением насилия не сталкивались, но им приходилось выслушивать оскорбления во время работы.