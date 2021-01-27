Москва, , 05:37 — REGNUM Подавляющее большинство российских врачей (88%), принявших участие в опросе мобильного «Справочника врача», считают необходимым ужесточение наказаний за нападения на медработников во время исполнения ими своих обязанностей. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого электронным сервисом.

По мнению врачей, нарушители в случае причинения вреда здоровью медработника, должны получать реальные уголовные сроки.

Вместе с тем, о конкретных случаях нападения пациентов и их родственников сообщили около 19% участников опроса. Ещё 60% респондентов ответили, что с проявлением насилия не сталкивались, но им приходилось выслушивать оскорбления во время работы. Остальные никогда не сталкивались с агрессивным поведением пациентов или их родственников.

«Справочник врача» — мобильное приложение для медработников, его аудитория насчитывает более 400 тыс. сотрудников медицинских организаций по всей России.

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