Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 22 апреля в эфире украинского телевидения заявил, что отвод российских войск от границ Украины является результатом работы президента страны Владимира Зеленского. Помимо Зеленского на ситуацию также повлияла позиция «международных партнёров», добавил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Заявление главы офиса президента в социальной сети Facebook обсудили под соответствующей публикацией читатели депутата украинского парламента Вадима Рабиновича. Также люди выразили свои мысли в телеграм-каналах: «Klymenko Time», «Бородатая Бабушка» и «Леся из СТРАНЫ». Отметим, что, так как данное заявление для части комментаторов было в некотором роде ожидаемым, люди с иронией восприняли утверждение Андрея Ермака. Некоторые сообщили об усталости и стыде за подобного рода заявления.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

«Даже не сомневаюсь, что солнце по утрам встает только благодаря ему!» — иронизиурет о Владимире Зеленском Аля М.

«Начнём с того, что стягивание войск РФ к укр[аинской] границе — это «заслуга» Зеленского. Относительно отвода — однозначно. После скакания козликом через лужи…[Зеленского] в зоне ООС Шойгу сильно напугался и ретировался», — добавила Светлана Г.

«И никак иначе!!! Войска России испугались Зеленского!» — добавила Ирина Д.

«А то они не знают, что учения закончились. Конечно, испугались. Пусть будет так, ох, и Зе — шут», — отметила Юля Юлькина.

«Прямо увидел я в глазах Шойгу эту панику от напора Зеленского…» — иронизирует Виталий Ч.

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President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

«Да никто не против, ради Бога» — добавила Наталья М.

«От нас уже скоро все разбегутся…» — написала Галина Л.

«Мертвое море тоже убили?» — иронизирует Гена Крокодил.

«Так подождите, Ермак сказал, чтоКрым не находится в пределах границ Украины», — подметил Artyom.

«Это ж даже не смешно уже», — отметил в свою очередь Дон Кихот.

«Пэрэмога, да в пятничное утро, ладно, пойду сажать картоплю», — смеется Алексей.

«Они считают нас дебилами, а мы их. Так и живем», — добавила татьяна тата, вероятно, имея ввиду украинскую власть и народ.

«Как обычно, чушь несут они, а стыдно мне…», — написал Denis S.

«Пора иконы писать, в лик святых возводить, да и чего там — богом назвать и премию мира выдать», — отметила Larisa.

«В общем-то, иначе и не может быть. Эти странные люди все видят только так, как им хотелось бы видеть. Адекватность — это не по их части. Беда в том, что на этом их «достижения» и прекратятся. Потому что им не важно, что будет с людьми на линии огня, им важны их личные амбиции. В сущности, они просто пустота», — добавил Николай.

«Ермак заявил, что отведение российской армии от границ Украины — результат работы Зеленского и… Зачем они позорятся? Рогули (жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — М. Р.) не оценят, а умные посмеются. Прям вселенский ужас в глазах Путина: надо отводить войска, пока Зеленский и Ермак не наказали», — резюмировал в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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