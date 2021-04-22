22 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Жители Украины отреагировали на заявление министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. Украинцы оценили данную новость на фоне того, что украинские политики и пропаганда как минимум на протяжении двух недель утверждали о готовности РФ к полномасштабному вторжению на Украину, а Запад чуть ли не ежедневно выражал обеспокоенность в связи с «эскалацией».

Оксана Переможенко, , 20:23 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля принял решение о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. По словам главы оборонного ведомства России, все цели внезапной проверки достигнуты полностью, войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны.

Ужас Ветераны Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данную новость обсудили жители Украины в социальной сети Facebook. Свои комментарии они оставили под соответствующей записью депутата Верховной рады Вадима Рабиновича. Читатели оценили новость с точки зрения того, что последние две недели украинские средства массовой информации во главе с политиками «подготавливали» украинцев к «возможному нападению» России, а Запад выражал обеспокоенность.

«После отвода Киев заявит, что русские испугались…» — смеется Дмитрий М.

«Кравчук со своей семьей собрался воевать!!!» — напомнила Тамара Л. одно из последних заявлений главы украинской делегации в ТКГ.

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Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они троллят наших деятелей! Так профессионально троллят! Снова остались с носом и без Путина. А так надеялись… Ну да, война все спишет», — написала Светлана З.

«В шоке не то слово, запах слышен был на всю страну», — смеется Натусик Н.

«Шойгу дал команду обеим странам — всем на огороды!» — добавила Эмма П.

«Помните видео, где чувак оборонительную траншею копал от нападения России? Вот он, наверное, расстроился», — смеется Владимир К.

«Блин, а «патриоты» уже чемоданы собрали, чтоб в Европу валить», — иронизирует Кристина Ж.

«У них всегда учения в это время, и плюс хотят 9 мая в Крыму отмечать», — добавила Света С.

«…Опять не напали», — шутит Алан К.

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«Всё, войны не будет! Допрыгались», — с иронией добавила Наталья К.

«Испугались Зеленского, однозначно. Ну или внуков Кравчука», — пошутил Alex L.

«Скажите всем, кто хвастался, шо идет воевать, шо таки уже можно снимать пампэрс!!» — добавил Алик К.

Красная линия. Донбасс. Украина. ВСУ

«А как же наступление на Украину, опять зрада?» — спрашивает Елена Ш.

«Если Путин не нападет, значит, придется тарифы снижать, вот власть и в шоке», — пошутил Юрій Н.

«А как же всеобщая мобилизация на Ивано-Франковщине!!!» — задался вопросом Артем Х.

«Не забудьте Кравчуку сказать отбой, а то он в полной боевой готовности всей семьей», — добавил Инна К.

«Реально? Хорошая новость, кровопролитие — это самое последнее в жизни», — написала Олександра П.

«Теперь всех, включая президента, согласно принятым им законам, сослать в лагеря за дезинформацию», — написал Георгий М.

«Так Россия давно сказала, что учения пройдут 2 недели и потом вернутся назад. Так наши политики сами раздувают и нагнетают обстановку», — подчеркнула Тамара Л.

«Теперь две недели будут перемогу праздновать», — подытожил Jahuj S.

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Отметим, вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников сегодня, 22 апреля, во время брифинга в Николаеве сказал, что войны между Россией и Украиной не будет.