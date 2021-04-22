Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 77% украинских пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

«77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности. У нас сегодня фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический», — отметила чиновница.

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Заявление Денисовой прокомментировали читатели телеграм-каналов «Перший Незалежний» и «Бородатая Бабушка». Оценивая слова уполномоченной, часть читателей рассказали, на какую пенсию приходится на Украине выживать им.

«Так это специально делается, чтобы пенсионеры вымирали», — написал Александр.

«В самый раз пенсионерам бегать и кричать: «Слава Украине»!» — с иронией написал Николай К.

«Целуйте Петю с Вовой (Петра Порошенко и Владимира Зеленского — М. Р.) в Ж… А заодно и кастрюлеголовых (участников «майдана». — М.Р.). За это потеряли и Крым, и часть Донбасса. А до Эвропы с кружевными труселями как не дотянулись, так по жизни и не дотянемся», — пишет boris57.

«Не за чертой бедности, а под чертой нищеты! Можно посчитать, сколько пенсионеров жили бы на 4700 (около 12 900 рублей. — М.Р.), если бы от МЕСЯЧНОЙ зарплаты [и. о. министра энергетики Юрия] Витренко в 24 000 000 грн каждому из этих пенсионеров добавили хотя бы по 2000 грн (около 5500 рублей. — М.Р.)», — задалась вопросом Людмила.

«Закончилась эпоха бедности…» — иронизирует Яков Г., вспоминая об обещаниях Зеленского окончить «эпоху бедности».

Yaruna21 Людмила Денисова

«До неё мы этого не знали))) Думали, что на 2300 (6300 рублей— М. Р.) и правда можно прожить месяц))))», — пишет 123 113.

«Ну рассказала и что? А что-то сделала???» — спрашивает UKRаїнець.

«Зато [Сергей] Лещенко (член наблюдательного совета государственного акционерного общества «Украинская железная дорога». — М.Р.), [Юрий] Витренко (и. о. министра энергетики. — М.Р.) и Ко, и остальная шушера получают достаточно. А вы о каких-то пенсионерах… Сволочи, гореть им в аду, нашим властям», — написала Светлана М.

«Бо треба підтримувати 3 стовпи державності — Армія, Мова, Віра (в переводе на русский: потому, как нужно поддерживать три столпа государственности — армия, язык, вера (лозунги предвыборной кампании Петра Порошенко. — М.Р.)!!! А пенсионеры вообще нелюди. (Сарказм, если что)», — добавил Felix Edmundovich.

«Донбасс уже рванул назад в Украину? Надо ещё 100 миллионов на канал «Дом» выделить», — не без иронии пишет Г К.

«Страшно подумать, что будет через три года, пока это чучело досидит свой срок… Тикать надо отсюда», — написала Nata.

«Какие 2270 (6220 рублей. — М.Р.)? У матери 1955 (5350 рублей. — М.Р.)! При стаже еще и вредной работы! О чем она (Людмила Денисова. — М. Р.)?» — спрашивает Алексей.

«У меня пенсия 1775 грн. 60 коп. (4860 рублей. — М.Р.) По Денисовой я уже давно должна ласты склеить», — пишет Tami Tami.

«А на 1769 грн (4845 рублей. — М.Р.) не пробовали прожить?! Как живут инвалиды 3-й группы, да и множество пенсионеров!!! Почему Денисова эту категорию людей не рассматривает??? Слабо??? Есть и такие пенсии в самостийний Украине!!! Противно!!! Позорно!!! Унизительно!!! На котором году незалежности!!!» — добавила Анна С.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Заметьте, что Зеленский поднял судьям пенсии на 20 000 грн, при этом обещая, что никаких спецпенсий не будет. Удивляться нечему — обдурил всех и во всем! И майдана нет! Всё зашибись! И еще кто то скажет, что за майданом стояли не олигархи и внешний капитал. Призывы были, обещания, и что… Стали после майдана самые нищие в Европе. Деолигархизация по-зеленски, все олигархи за его правление в разы стали богаче, созданные наблюдательные советы при ведомствах показывают миллиардные убытки, при этом себе в карманы тащат миллионные зарплаты. Беспредел и безнаказанность. Зеля и его свита должны будут сидеть как минимум!» — отметил Сергей С.

«Это все без матюков не воспринимается: что это за страна такая, которая уничтожает свой народ? Разве может нормальный человек за такое г*вно свою жизнь отдавать?» — резюмировал Serhii N.

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Напомним, ранее заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко заявил, что на Украине граждан будут лишать субсидии в случае совершения ими покупки на сумму 50 тысяч гривен (около 1,8 тыс. долларов).