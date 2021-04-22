Киев, , 11:26 — REGNUM 77% пенсионеров Украины живут за чертой гуманитарной бедности. Об это заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в интервью «РБК-Украина».

"77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности. У нас сегодня фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический», — сказала она.

Чиновник отметила, что на пенсию 2189 гривен или $78 выжить невозможно, фактически для выживания нужно хотя бы 4714 гривен или $168.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году будет проведена пенсионная реформа, которая якобы позволит увеличить пенсии в несколько раз.

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