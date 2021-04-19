Киев, , 15:27 — REGNUM На Украине граждан будут лишать субсидии в случае совершения покупки на сумму 50 тысяч гривен (около 1,8 тыс. долларов), заявил в эфире телевидения заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

«Правительством установлено чёткое правило — если совершена дорогая покупка, стоимостью от 50 тысяч гривен, то в таком случае субсидия назначаться не будет», — сказал чиновник.

К лишению субсидий приведет наличиевторого жилого помещения и второго транспортного средства.

«Сейчас правительством проводится серьезная работа по подтверждению права на субсидии, верификация… Ужесточение правил приведет к сокращению количества субсидиантов на несколько процентов», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что ещё 14 апреля стало известно, что правительство Украины ужесточило требования при предоставлении жилищных субсидий, однако сам документ обнародован не был. Сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 60−80 долларов получает около 3 млн домохозяйств, еще 1,8 млн получателей получают различные льготы от государства.