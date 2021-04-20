19 апреля в пресс-службе американского аэрокосмического агентства NASA сообщили, что малый вертолет Ingenuity совершил полёт на Марсе, что стало первым случаем в истории полета винтокрылой машины за пределами Земли.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на данную новость, отметив вклад украинца в данное событие.

«Поздравляю NASA с первым полетом на Марс вертолета! Горжусь, что среди его разработчиков украинец Игорь Панченко. Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника «Сич-2−30», — написал в своем микроблоге в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

Заявление украинского лидера относительно наличия «украинского следа» в полете на Марсе вертолета NASA, а также о планируемом запуске отечественного спутника нашло отклик в комментариях под его записью в микроблоге Twitter. Также новость обсудили читатели телеграмм-канала «Бородатая Бабушка».

У кого-то в связи с постом Зеленского возникли вопросы о судьбах конструкторского бюро «Южное» и «Южного машиностроительного завода». Другие отметили, что Панченко более двадцати лет назад покинул Украину, и его заслуги — заслуги другой страны. Третьи увидели в словах Зеленского повод для иронии.

«Это было возможно для выходца с Украины только благодаря тому, что он в свое время уехал в другую страну, где его таланты понадобились человечеству. Оставшись на Украине, он получал бы нищенскую зарплату или был бы осужден за какую-то глупость», — пишет Harn.

Nasa.gov Малый вертолет Ingenuity на Марсе

«Можно еще с Днем взятия Бастилии поздравить. А че?» — иронизирует Ukraine DIY.

«А когда наши дроны будут летать? Не надо на Марсе. Над врагами», — спрашивает Равлик.

«И что с того, что он выходец отсюда? Какая заслуга государства в его успехе (если он есть)???» — задался вопросом один из комментаторов.

«То есть чтобы добиться успеха, надо валить из Украины, а легендарное КБ «Южное» как поживает? Слышал, помещения сдают в аренду, чтобы хоть как-то выжить…» — отметил Mark.

«Сотни таких, как Игорь Панченко, ежедневно покидают Украину, пока ты развиваешь коррупцию, воровство и злыдни», — ответил Зеленскому any walker.

«Украинец Игорь Панченко — обычный рядовой инженер и к разработке не имеет вообще никакого отношения, но все, кто там ваши, себя украинцами уже не считают)))))», — добавил Serg.

«А что у нас с «Южмашем» стало? Почему мы ракеты перестали делать? У нас теперь за NASA и Илона Маска гордость, они же знатные украинцы? А как же ракетостроение Украины? Какого чёрта! Кто его развалил? Почему Украина перестала быть космической державой?» — задался вопросами Sergey H.

«Хорошо примазалась [пресс-секретарь президента Украины Юлия] Мендель к успехам НАСА. Вашу «Сич» уже лучше на металлолом отправить, а не в космос. Ни одного завода в стране высокотехнологичного. Китай уже процессоры на своей архитектуре делает, а вы всё с «Сичью» носитесь?!» — спрашивает PGW.

«Пишаюся (горжусь. — М. Р.), что мозг не остался в Украине, а уехал в Штаты», — с иронией отметил Богдан Б.

«Если я стану великим изобретателем или писателем, я никому не позволю называть меня украинцем», — добавил Коля.

«Разработчик, который живёт много лет в США… да и гражданство у него уже американское», — отмели Юра.

«Вы все слышали?! Оно «пышается», — иронизирует Dima A.

«Этот д*бил долго будет высматривать, что сделали граждане другой страны с украинскими корнями», — пишет Aleksandr.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«А если глубже копнуть, до корней, так там половина украинцев, если не больше. Из этого делаем вывод: Марс — ЭТО Украина. Как-то так», — иронизирует Денис.

«А чего, смешно! Кто-нибудь, скажите ему, что он уже два года президент, а не комик! Похоже, что ему ещё не сказали», — отметил Evgenii.

«Какая причина заставила человека уехать из уже независимой страны? Может, отсутствие финансирования науки, отсутствие перспектив? Теперь только и можем, что «пышатысь»…» — добавила Юля.

«Мы везде. Без нас Америка развалится, Европа падёт, мы причина процветания всех развитых стран, мы помогаем всем, кроме себя. Браво! Мы… Гениальный Владимир Александрович, пожалуйста, продолжайте, нас точно скоро в НАТО возьмут, ЕС без отговорок, а лучше идите в отставку и не позорьтесь», — призвал Никита.

«Ждём новых прорывов», — шутит Денис.

«Самое обидное, что в 2019 [году Владимир Зеленский] такую надежду подавал. Было бы не так обидно, если в него перед выборами не особо верили, а так выбрали лишь бы, а так народ реально вышел, и такой плевок. Сейчас некоторые его отмазывают, типа он не виноват, его прогнули, он пытался, но ему не дали, угрожали (ему или семье). Серьёзно? Что-то в других развитых странах не оправдывают политиков таким образом, а тут — бедный-несчастный. У нас что, Африка, что вождю, мол, угрожают, на него давят. Толку тогда голосовать, может, народными методами пора власть менять (непроплаченными, конечно), так как демократия у нас неважная», — добавил Никита.

«Зел[енский] нас ведет к такому финалу, что вскоре может случиться так, что быть украинцем — позорно», — добавил Хмельник.

«Когда нет реальных перемог, приходится крутиться», — иронизирует «Дон Кихот».

«Все космические технологии в мире пошли от украинцев. Предки которых, как известно, прилетели с Венеры», — шутит Sergio.

«А упомянутый Панченко в курсе, что он украинец? Не, ну окончание фамилии, конечно, намекает, но не факт», — спросил V. V.

«Опять украинец, который смог добиться чего-то в США?» — спросила bloodninja.

«Разбежались по всей планете, как цыгане, и работают на экономику других стран. А этот дебил гордится», — резюмировал Дмитрий.

(сс) Josh Hallett NASA

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Напомним, 12 апреля Владимир Зеленский заявил, что развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом национальной безопасности Украины.

«60 лет назад состоялся первый полёт человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен», — добавил он.

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