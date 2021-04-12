Киев, , 15:55 — REGNUM Развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом национальной безопасности Украины. Об этом написал президент страны Владимир Зеленский 12 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«60 лет назад состоялся первый полёт человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен», — отметил он.

По мнению Зеленского, ключевую роль в советской космической программе сыграли «украинские конструкторы».

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Президент Украины также добавил, что его страна входит в клуб «космических государств».

«В условиях «военной агрессии» это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это ещё один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства», — отметил Зеленский.

Для этого он предложил создать государственную космическую программу Украины и возобновить финансирование запусков украинского спутника «Сич-2−1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону напомнил, что Украина за 30 лет независимости утратила космическую промышленность и в целом перестала быть высокоразвитой страной.

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