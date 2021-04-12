Киев, 12 апреля 2021, 15:55 — REGNUM Развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом национальной безопасности Украины. Об этом написал президент страны Владимир Зеленский 12 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
По мнению Зеленского, ключевую роль в советской космической программе сыграли «украинские конструкторы».
Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»
Президент Украины также добавил, что его страна входит в клуб «космических государств».
Для этого он предложил создать государственную космическую программу Украины и возобновить финансирование запусков украинского спутника «Сич-2−1».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону напомнил, что Украина за 30 лет независимости утратила космическую промышленность и в целом перестала быть высокоразвитой страной.
Читайте ранее в этом сюжете: Известный украинский врач-педиатр назвал Украину слаборазвитой страной