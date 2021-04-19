Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Малый вертолет Ingenuity совершил полёт на Марсе, что стало первым случаем в истории полета винтокрылой машины за пределами Земли. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Трансляция полета проводилась командой Лаборатории реактивного движения NASA (JPL). Известно, что взлёт прошел успешно и аппарат совершил благополучную посадку.

Напомним, что малый вертолёт Ingenuity прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance в феврале 2021 года. Ingenuity будет использоваться для изучения возможности использования винтокрылых летательных аппаратов в разряженной атмосфере Марса.

Планируется, что 1,8-килограммовый вертолёт совершит несколько коротких перелётов в течение месяца. Марсоход Perseverance в это время будет оставаться рядом с Ingenuity, чтобы фиксировать его передвижения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля вертолёт Ingenuity успешно отделился от марсохода Perseverance.