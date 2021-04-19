Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские власти никогда не допустят «новых военных операций на украинской земле».

Мануэль

«Сейчас на Украине, если мы хотим быть эффективными, мы должны ускорить дипломатическую повестку дня, а США, Европа — все мы должны быть очень ясными в отношении России. Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле, и мы должны найти способ быть убедительными в этом», — сказал французский лидер в интервью CBS News.

Также, по его мнению, Россия должна провести деэскалацию.

«Я считаю, что ситуация неприемлема, России необходимо провести деэскалацию… Сегодняшняя ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и недопустимы», — сказал он.

Заявление французского лидера нашло отклик у пользователей социальных сетей Facebook и «ВКонтакте». Свои комментарии они разместили под соответствующей новостью, опубликованной на страницах украинского издания «Шарий.net».

Многие напомнили, что на Украине в 2014 году с молчаливого согласия французской стороны произошел государственный переворот, в результате чего с Украины вынужден был бежать законно избранный президент Виктор Янукович. Другие призвали остановить военные действия в Донбассе, которые Украина развязала в 2014 году. Были и те, кто вспомнил о строительстве американцами военной базы в украинском городе Очакове.

«А госпереворот, который вы санкционировали? Товарищ Макрон, лучше думайте о Франции», — призвал Nikolay T.

«Вы Януковичу тоже обещали…», — напомнил Дмитрий П.

«Да вы уже в Карабахе не допустили, клоуны!» — отметил Oleg M.

ИА REGNUM Район автостанции «Мотель» в Донецке, последствия обстрела реактивными системами залпового огня «Ураган» ВСУ. 3 февраля 2017 года

«Хорошо бы узнать, кто это мы, которые рисуют красные линии, и кто этих мы назначил, кроме ООН, на сегодня других законных организаций, которые могут рисовать эти линии, нет, все остальные могут рисовать всё что угодно. На примере Ливии мы видим, как рисует Франция, но Макрон забывает, что Россия это не Ливия или Ирак, Россия может при определённых условиях уничтожить не только США и Францию, а также любую другую страну, которая будет способствовать кому-либо напасть на Россию», — написал Сергей П.

«Когда-то Черчилль говорил такое Польше», — добавил Олег П.

«В самом деле? И заокеанские хозяева украинской влады (власти — М. Р.) вас послушаются?» — спросил Валерий Р.

«Янукович в далеком Ростове чуть не подавился галушкой))) А Шойгу добавил пару дивизий сверх предусмотренных. Впрочем, если Бель Франс паче чаяния в этот раз сдержит слово, и это слово будет распространяться на ОБЕ стороны, то в добрый путь! Только опять соврут…», — не без иронии отметила Галина Р.

«А Украина ничего не должна… Впрочем, разве хоть кто-то из этих хреновых миротворцев встрепенулся, когда Порошенко во всеуслышание заявлял, что ВСУ продвинулись в «серую» зону на несколько километров во время перемирия?» — напомнила Анна Ё.

«Не допустят они. Звучит, как «мы никогда не допустим аннексии Судет. Мы никогда не допустим вторжения в Польшу», «Мы никогда не допустим взятия Парижа», — добавил Иван П.

«Сначала эту военную операцию остановите!!!» — призвал Вадим Б.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

«Это ультиматум американцам, которые проводят там учения и строят военную базу в Очакове (город в Николаевской области Украины — М. Р.)?» — задалась вопросом Анжелика К.

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«Красную линию мы вам ещё в 1812 году провели. А вы опять лезете, куда вас не просят. Подзабылось?» — спросил Александр К.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон также в интервью CBS заявил, что западным странам в отношениях с Россией необходимо определить «красные линии», через которые Москве не следует переступать.