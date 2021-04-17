Париж, , 23:48 — REGNUM Западным странам в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, через которые Москве не следует переступать. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Нам следует выработать четкие красные линии в отношениях с Россией. Я считаю, что в случае недопустимого поведения следует вводить санкции», — сказал он.

Вместе с тем Макрон указал на необходимость «конструктивного диалога» с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, который 16 апреля встретился с главой Украины Владимиром Зеленским, намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.

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