Очаков, , 13:59 — REGNUM

В строительстве военной базы в Очакове Николаевской области участвовали американские военные инженеры, сообщили 10 июля в пресс-службе министерства обороны Украины.

Защита Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В данный момент американские военные проводят реконструкцию объектов, необходимых для полноценного проведения учений серии «Си Бриз — 2019», — рассказал представитель отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине подполковник Брэндон Хилл.

По его словам, американские военные возвели и передали в эксплуатацию здание оперативного центра, завершают строительство инфраструктуры для обслуживания катеров. Они планируют отремонтировать и усилить пирс.

После завершения строительства базы, американские военные намерены возвести общежития для украинских военных в Николаеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский эксперт заявил, что по некоторым данным, США и Украина могут договориться о поставках американских истребителей F-16.

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