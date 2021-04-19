Бывший глава «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что вооружённые силы Украины на данный момент не могут осуществить наступление на Москву для превращения её в болото.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские националисты

«Пока что для того, чтобы пойти на штурм Москвы, сил у нас недостаточно. Хотя хорошо было бы сделать там болото, как и было задумано природой в свое время. Но если серьезно — такой вариант возможен. Однако мне кажется, что более вероятным может быть подписание некоего договора. Возможно, это будет юго-осетинский, абхазский или приднестровский вариант», — сказал он в интервью украинскому изданию Obozrevatel.

Интервью с украинским националистом обсудили читатели изданий Obozrevatel, а также «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что Ярош иносказательно превратил Украину в болото. Другие задались вопросом о психическом состоянии украинского радикала. Третьи задались вопросом, зачем России нищая Украина.

«Мания величия на Украине прогрессирует. Ярош может вменяемо ответить на вопрос: зачем России нужна нищая разграбленная Украина с кучей долгов с неадекватным населением с фашистскими взглядами?» — задается вопросом Надежда Н.

Владимир Твердохлиб Дмитрий Ярош

«Отшкрябите мене от стенки — я еще раз ударю!» — иронизирует Слава Н.

«Уже семь долгих лет патриоты ждут, когда же развалится империя зла, уже столько денег «освоили» в ожидании, сколько депутатов и судей за это время миллиардерами стали))… а Мордор всё стоит… значит, надо больше денег «освоить» бюджетных)…» — пишет Эдик К.

«Бог сделает всё для того, чтобы фактор Российской империи больше не влиял на Украину, не дестабилизировал, не коррумпировал наше государство. И тогда мы заживём свободной, нормальной жизнью», — резюмировал Ярош. Отсутствие образования очень сильно влияет на мироощущение пана Яроша. Он поздновато родился. В XVII—XVIII веке его взгляды на мир были бы вполне приемлемы. А в XXI веке его слова звучат по меньшей мере странно», — отметил Сергей Т.

«Сам-то уже отдохнул, рожу натрепал, так вперёд!))) Патриоты диванные…» — смеется Сергей А.

«С Украиной уже справились!!! Решил Москвой заняться?» — спрашивает Лина Д.

«Списали уже его вместе с другом Наливайченко (бывший глава СБУ Валентин Наливайченко — О. П.), отработали своё, Украину превратили в болото. Но хочется ещё на миру покочевряжиться», — пишет Маша Ф.

«Еще одно вылезло. Палата… номер 6 для Наполеона освободилась, что ли? А… весна. Весеннее обострение!» — отметила Ирина Ш.

«В идее бандеровского национализма нет строительства и созидания, только война, разруха и сладкая жизнь за чужой счет. А так как превратить Москву в болото они могут только в мечтах, то превратили в болото свою страну. Энергию надо же куда-то девать, причем дурную энергию», — отметил Александр П.

Современные бандеровцы

«А пока нет сил, такие, как Ярош, превращают в болото некогда процветающую Украину…» — добавил Юрий Х.

«Чувствуется, что психушки на Украине распустили», — иронизирует Вера Р.

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«Москва-то чем вам не угодила?» — задался вопросом Владимир Б.

«Самое лучшее для этой плесени, кроме нар тюремных, это забвение. Чтоб его нигде не вспоминали и не цитировали, кроме протоколов допросов», — добавил Vitaliy A.

«За что же эти «националисты» х*еновы так Украину не любят? Ведь в случае нападения на РФ от государства Украина не останется ничего», — отметил Роман Б.

«Он ещё выпускает свои визитки?» — спросил Александр Ж.

«Будет как с Крымом… Как только, так сразу все солдаты (украинские и русские) перейдут в армию России. А все мирные жители (большинство) с цветами встречать будут своих освободителей. P.S. Кроме львовян и администрации «галушкиного каганата»…» — написал Евгений О.

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«Бандеровец во всём видит схрон. Вот и тут из Москвы болото захотел сделать, а в болоте небольшой схрончик тIлькI для сэбэ (только для себя — О. П.)», — иронизирует Иван П.

«В шаровары не наложите, когда вас, гадов, шахтеры в котле добивать будут!!! О Москве ещё говорит, идиот!!!» — написал Андрей С.

«Жертвы, болото. Типичный нацик. Ничего не построил, нигде не работает, но жертвовать другими и что-то разрушить — он первый», — добавил Михаил Л.

«То чувство, когда ты 7 лет сидел где-то под пальмой, жрал самогон, а тут хозяин тебя дёрнул и сказал что-то вякнуть про Россию», — отметил Андрей Б.

«Копить вы можете только де*ьмо в шароварах», — написала Светлана С. о наращивании сил ВСУ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Окончательно превратился в диванного воина!» — добавил Дмитрий Б.

«Построить орбитальный тяжелый крейсер из соломы и жахнуть па Кремлю плазмой из кизякового аннигилятора!» — пошутил Dimitrie M.

«Ну наконец-то, а то пропал где-то», — иронизирует Евгений Б.

«А чё вы смеётесь? У него большой опыт — он в болото давеча целую страну превратил! Что там какой-то город…» — написала Анна Н.

«Сперва нужно побороть пьянство и наркоманию в ВСУ», — резюмировал Алексей Л.

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Напомним, 25 июля 2020 года Дмитрий Ярош призвал украинских силовиков из вооруженных сил Украины, национальной гвардии, министерства внутренних дел, службы безопасности Украины, а также боевиков из вооруженных националистических формирований не выполнять приказы действующей украинской власти. Таким образом радикал отреагировал на заключенное перемирие в Донбассе, которое вступило в силу 27 июля 2020 года.