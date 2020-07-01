Киев, , 13:00 — REGNUM Бывшей лидер радикальной организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что на Украине происходит системный и многогранный «реванш Кремля». Об этом националист написал 1 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

К так называемому реваншу Кремля Ярош отнес попытки власти Зеленского подвергнуть ревизии «достижения» государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине (так называемая революция достоинства) и «послереволюционного процесса национального возрождения». Сюда же националист причислил искусственно созданную еще до пандемии короанвируса экономическую руину, практическую ликвидацию парламентаризма как государственного института.

А также — «выполнение московского заказ по юридически бессмысленному и политически мотивированному преследованию Президента и Верховного Главнокомандующего Петра Порошенко, который при всех своих недостатках, 5 лет возглавлял сопротивление нашего государства российской агрессии и является едва ли не самым личным врагом Путина».

К «реваншу» Кремля украинский националист отнес и «искусственные» уголовные производства против «многих патриотов» Украины, ничтожную кадровую политику, преднамеренное и целенаправленное ослабление сектора национальной безопасности и обороны, отсутствие системных и реальных действий по возвращению в состав Украины «оккупированных Кремлем» восточных (ДНР и ЛНР — ИА REGNUM) и южных территорий (Крым — ИА REGNUM) Украины.

Также к таковым он отнес «содействие оккупации информационного пространства Украины кремлевскими коллаборационистами так называемого ОПЗЖ (Оппозиционная партия — За жизнь» — ред.); сознательное не обращение внимания на деятельность откровенных врагов Украины из различных пропутинских «партий» и «общественных организаций»; системную деятельность по искусственному поднятию рейтингов антиукраинским политико-олигархическим группировкам».

В связи с выше перечисленным, Ярош обратился к руководителям государственных парламентских и внепарламентских партий, общественным «патриотическим» организациям, волонтерским структурам и структурам так называемых ветеранов (участников гражданской войны в Донбассе — ИА REGNUM).

«Сегодня, как никогда, нужно отбросить распри и несогласия, создав единый государственный центр, который бы повел системную деятельность по противодействию кремлевскому реваншу, по перезагрузке власти, по полной нейтрализации вражеских колоборантских группировок», — подытожил Ярош.

Напомним, в 2014 году после произошедшего на Украине государственного переворота, осуществленного в том числе представителями украинских националистов, Крым вышел из состава страны и воссоединился с Россией. В мае 2014 года о своей независимости по результатам референдумов заявили Донецкая и Луганская Народные Республики, жители которых не пожелали оставаться в составе Украины. Война Украины против республик Донбасса длится по сей день. При этом на Украине называют Россию участницей войны в Донбассе.