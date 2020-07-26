Киев, , 10:23 — REGNUM Украинский националист, бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош призвал украинских силовиков из вооруженных сил Украины, национальной гвардии, министерства внутренних дел, службы безопасности Украины, а также боевиков из вооруженных националистических формирований, не выполнять «преступные приказы» действующей украинской власти. Так 25 июля украинский националист отреагировал на своей странице в социальной сети Facebook на ранее заключенное перемирие в Донбассе.

Дмитрий Ярош Volodymyr Tverdokhlib

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«Обращаюсь к украинским Воинам: не исполняйте преступных антиконституционных и антигосударственных приказов. Капитуляция перед Кремлем — смерть нашего государства… Власть, выступающая против права нации иметь свое государство — враждебная и обречена», — написал он.

Ярош призвал жителей Украины выступать против «капитуляции», поддерживать акции движения сопротивления против капитуляции и государственнических антикапитулянтских сил (видимо речь идет о сторонниках экс-президента Украины Петра Порошенко — ИА REGNUM).

«Братья-Воины: военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной Гвардии, Службы безопасности Украины, работники МВД, Добровольцы — Государство снова в опасности! Украинская Добровольческая Армия (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готова стать объединяющей платформой для всех Людей Войны, для всех патриотов, умеющих держать в руках оружие и готовы снова стать на защиту самостоятельности и Соборности нашего государства», — написал националист.

В конце своего поста Дмитрий Ярош подписался в качестве командующего Украинской Добровольческой Армией (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, Дмитрий Ярош не впервые при действующей власти призывает украинских националистов (так называемых патриотов) к объединению. Ранее он призвал к объединению руководителей государственных парламентских и внепарламентских партий, общественных «патриотических» организаций, волонтерских структур и структур так называемых ветеранов (участников гражданской войны в Донбассе — ИА REGNUM).

«Сегодня, как никогда, нужно отбросить распри и несогласия, создав единый государственный центр, который бы повел системную деятельность по противодействию кремлевскому реваншу, по перезагрузке власти, по полной нейтрализации вражеских колоборантских группировок», — призвал националист 1 июля.