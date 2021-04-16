На Украину сегодня, 16 апреля, доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech, написал на своей странице в социальной сети Facebook главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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Жители Украиныпрокомментировали данную новостьпод записью Виктора Ляшко, а такжев комментариях подсоответствующей записью украинского журналиста Вячеслава Чечило в социальной сети Facebook. Также новость оценили читатели телеграм-каналов «Украина 24/7» и «Украина Online».

В основномукраинские читатели отметили, что такого количества доз вакцины хватит для вакцинации58,5 тысячи человек, что особо не влияет на выработку коллективного иммунитета. Другие выразили надежду, что в первую очередь будут прививать врачей. Такжечасть читателейраскритиковала недовольных вакцинойPfizer, а также иными, ранее завезенными в страну вакцинами.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

«117 000 доз. Если бы вакцинация проходила так же продуктивно, как в европейских странах — хватило бы до обеда», — пишет Любомир В.

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«А смысл от такого количества? Если нужен коллективный иммунитет, а значит, активно всех прививать, а не кусками вакцинировать», — добавила Людмила В.

«Надеюсь не Верховную раду будут прививать, а врачей», — отметила Ольга К.

«Это уже считается вакциной «белого человека»? — не без иронии спрашиваетЯн П.

«Это наш выход в открытый космос… государственный праздник», — иронизирует Александр Б.

«Так понимаю, эта вакцина будет для избранных», — написалМаксим.

«В Украину прибыла вакцина Pfizer — и ажиотаж, как будто коронавирус победили. Хотя там всего 117 тысяч доз — это на 58 тысяч человек. Уколют на камеры пару пенсионеров, блатных, кто поблатнее, и все. Это два-три дня вакцинации», — резюмировалукраинский журналист Вячеслав Чечило.

Naval Surface Warriors Вакцинация

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Напомним, ранее украинский композитор Владимир Быстряковзаявил, что на Украине вопрос российской вакцины от коронавируса полонизирован, а страна отказалась от вакцины «Спутник V» по указке посольства Соединенных Штатов Америки.

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