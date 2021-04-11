Киев, , 15:32 — REGNUM Главный санитарный врач Украины, заместитель украинского министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если бы все население мира в течение трех недель носило, не снимая, защитные маски, то можно было бы преодолеть эпидемию коронавируса. Об этом чиновник рассказал в программе «Рандеву» на украинском «5 канале», ссылаясь на результаты исследований.

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«Есть исследования CDC (Атланта, это центр по контролю заболеваемости). Они сказали, если бы люди на протяжении трех недель носили все маски, не снимая, у нас коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию коронавирусной болезни», — призвал Ляшко.

Он также отметил, что важно мыть руки, избегать мест массовых скоплений людей и при возможности нужно сделать прививку от коронавируса.

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Напомним, на Украине за сутки подтвердили 12 112 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране выявили 1 853 249 случаев инфицирования.