Киев, , 21:14 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают контракт с корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины от вируса COVID-19, подписанный накануне властями страны, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 апреля.

В частности, политический журналист Вячеслав Чечило отмечает, что 10 млн доз, если их действительно поставят Украине, хватит на 5 млн человек.

«Остальным — индийский и китайский продукт… Как делить будем, побратимы? Как будем отбирать самых достойных?» — задался вопросом эксперт, добавив, что кто в итоге будет виноват ‑ и так понятно, намекая на то, что у украинской власти во всем и всегда «виноват» президент России Владимир Путин.

Политолог Николай Васильковский отмечает, что обещания власти во главе с Зеленским — это просто слова, и 10 миллионов доз от Pfizer пока есть только в теории.

«Сколько мы уже таких обещаний слышали? На словах Зеленский и компания — «мастера спорта по борьбе с коронавирусом», а на деле Украина на днях поставила рекорд в Европе по заболеваемости… Обратите внимание, что это рамочный контракт — поэтому ни Зеленский, ни другие чиновники не могут точно сказать, когда будет вакцина Pfizer, а кормят нас туманными фразами «в ближайшие месяцы». Все их предложения — это стоять с протянутой рукой, авось фармацевтические гиганты с барского плеча хоть что-нибудь продадут Украине», — подчеркивает он.

Как и другие эксперты, Васильковский отмечает, что Украина могла бы уже производить свою вакцину, но план, который предлагает Медведчук, невыгоден транснациональным компаниям вроде Pfizer, Inc и AstraZeneca plc.

«Если бы Украина запустила производство своей вакцины в декабре, то уже в мае получила бы первую партию в виде 500−600 тысяч доз… Это простой расчет. Нужно 5 месяцев, чтобы запустить производство на харьковском «Биолеке». Центр им. Гамалеи передал формулу, лицензию, сырье для производства «Спутник V» еще в декабре-2020, а в мае могли бы запустить производство своей вакцины по российской технологии по 500−600 тысяч доз в месяц. На производство 10 млн доз своей вакцины нужно 16−20 месяцев», — анализирует политолог.

Васильковский уверен, что Владимир Зеленский не может договориться о производстве вакцины на Украине, потому что у него нет контактов такого уровня как у Медведчука.

«Пусть Зеленский договорится с Pfizer, чтобы они дали Украине лицензию на производство — будем и Pfizer производить. Почему не договорился? Главная версия — нет у Зеленского контактов такого уровня как у Медведчука, который решил все вопросы по производству «Спутник V» лично с Путиным. Еще одна версия — Зеленский и компания обслуживают бизнес-интересы иностранных фармацевтических гигантов и помогают обогащаться Pfizer и другим», — заключил эксперт.