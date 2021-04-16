Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поблагодарив Анкару за поддержку, призвал граждан Украины для проведения отпускаотдавать приоритетТурции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погремушка

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«Мы с ним (президентом Турции. — О.П.) говорим об особых условиях для украинского и турецкого туриста. Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из РФ в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию», — сказал Зеленский.

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Данную новость обсудили читатели телеграм-канала украинского журналиста Максима Назарова. Многие комментаторы задались вопросами, на какие деньги жители Украины могут себе позволить отдых в Турциии как это в дальнейшем может сказаться на эпидемиологической ситуации. Также людиотметили, что данное заявление было сделано на фоне приостановки Россией полетов в Турцию.

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President.gov.ua Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана

«После локдаунов хочется ни в чем себе не отказывать, правда же?» — с иронией спрашивает Tanya B.

«Назло России утилизировать своих сограждан с помощью ковида! Зеленский отжигает», — отметил Анатолий.

«Вы не правы… Мы должны поддержать нашего союзника и друга Турцию. Да. Пусть даже ценой жизней заболевших украинцев. Но так надо. Поддерживаем Зеленского на 100%», — иронизирует Константин В.

«Ладно пандемия… А деньги откуда??? У наших людей откуда должны взяться деньги, чтобы быть туристом?» — спрашивает Viktoria.

«Эти туристы назад-то поедут или с подцепленной ковидлой в Турции останутся? Я так понимаю, Украина планирует после таких отпусков весь год перманентно сидеть в локдаунах», — добавилаМарина А.

«Кто не скачет, тот»… Как там они орали на майдане. Что-то изменилось, думаете, за 7 лет революции, не побоюсь этого слова, достоинства? Да ни*ера. Россия о своих гражданах заботится, три своих вакцины. А мы вот так. Мало над вами ржут все. Еще надо?»— спрашивает Ilia.

«Эрдоган, конечно, ценит наших туристов, но российских больше, и Путин еще и про помидоры вспомнить может, так что «Байрактары» в кредит не даст», — добавила Елена.

«Знаете, вот есть курсы молчания. Суть такова: ты приезжаешь на локацию на несколько дней, может, неделю, занимаешься чем попало, но вот говорить нельзя вообще. Думаю, многим, включая ЗЕ[ленского], нужно посетить такой курс, а вдруг после них и мозги станут чище и действительно что сказать будет», — предположил Евгений М.

«Да ладно, он у нас мастер спорта по борьбе с коронавирусом, вон путем неимоверного воровства на большой стройке вывел-таки Украину на первое место в Европе по смертности и заболеваемости от короны. Чё там, нам стоит поддержать Турцию, пусть и они болеют, раз их президент подержал нашего не той рукой не за ту руку, дело-то», — пишет Скучающая Энтропия.

(сс) Mstyslav Chernov Палата для больных COVID-19. Украина

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«Конечно, надо наращивать обмен отдыхающими! Две основных страны по росту заболеваний за последние дни — немедленно нарастить взаимный поток!!!» — призвал Константин М.

«Та наши пенсионеры не будут отказывается от Шри-Ланки ради какой-то Турции…», — иронизирует Geka Z.

«Нет уж… Ну её… эту Турцию. Мы лучше с пенсионерами в Вену, на каву (кофе. — О.П.) и круассаны», — шутит Mangust L.

«Эм, «поможем Турции». За какой… он собрался туристический поток увеличивать?! Если ещё два месяца назад я выходила на энную сумму [гривен] с двумя сумками из магазина, а теперь на эту же сумму — с одной. Если за коммуналку той зимой платила почти в два раза меньше, чем этой?! Или наш наркоман собрался за счет государства пенсионеров оздоравливать и в Турцию их в счёт государства возить? Я за. Только пусть сначала вернёт нескольким миллионам человек субсидии, отнятые у них по беспределу», — написала Daria.

«Полстраны коммуналку оплатить не могут, чтобы с голоду не помереть, он про туризм в Турцию рассказывает, поддерживать он собрался…», — возмутился WiZ.

«Неважно, что там в Турции с короной, важно, что в пику России, а если Россия объявит США другом, Украина станет для США врагом?» — задается вопросом Александр.

Цитата из кф Ржевский против Наполеона. Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский

«Он до сих пор не догоняет, что Украина не рояль. Чем играл, тем и руководит. А мозги только на сериалы да бабосы (деньги. — О. П.) заточены», — резюмировала Елена, подразумевая один из эпизодов из юмористической передачи с участием Владимира Зеленского, где он якобы играет на рояле причинным местом.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддерживает ни одну из сторон «российско-украинского кризиса».